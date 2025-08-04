https://sarabic.ae/20250804/وزارة-الصحة-في-غزة-تسجيل-ثلاث-وفيات-بمتلازمة-غيلان-باريه-1103355226.html

وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"

وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أن الحالتين بين الضحايا هما لطفلين دون سن 15 عاما، توفيا نتيجة نقص... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T11:26+0000

2025-08-04T11:26+0000

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ومتلازمة "غيلان باريه" هي اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، ما قد يؤدي إلى ضعف أو تنميل أو شلل في الجسم.وأوضحت الوزارة في بيانها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن هناك ارتفاعا خطيرا في حالات الشلل الحاد والمتلازمة بين الأطفال، بسبب الإصابات المتكررة وسوء التغذية الحاد، كما كشفت الفحوصات عن فيروسات معوية غير مرتبطة بشلل الأطفال، وسط بيئة خصبة لتفشي الأمراض المعدية.وحذرت الوزارة من تفاقم الوضع الصحي إذا استمر نقص الأدوية والعلاجات، داعية إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والإنسانية، مشددة على أن هذه الوفيات تمثل إنذارًا حقيقيًا من خطر انتشار وبائي واسع.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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