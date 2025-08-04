وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250804/وزارة-الصحة-في-غزة-تسجيل-ثلاث-وفيات-بمتلازمة-غيلان-باريه-1103355226.html
وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"
وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أن الحالتين بين الضحايا هما لطفلين دون سن 15 عاما، توفيا نتيجة نقص... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T11:26+0000
2025-08-04T11:26+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092283110_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ccae8389797cbf68749c5bc448c376aa.jpg
ومتلازمة "غيلان باريه" هي اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، ما قد يؤدي إلى ضعف أو تنميل أو شلل في الجسم.وأوضحت الوزارة في بيانها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن هناك ارتفاعا خطيرا في حالات الشلل الحاد والمتلازمة بين الأطفال، بسبب الإصابات المتكررة وسوء التغذية الحاد، كما كشفت الفحوصات عن فيروسات معوية غير مرتبطة بشلل الأطفال، وسط بيئة خصبة لتفشي الأمراض المعدية.وحذرت الوزارة من تفاقم الوضع الصحي إذا استمر نقص الأدوية والعلاجات، داعية إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والإنسانية، مشددة على أن هذه الوفيات تمثل إنذارًا حقيقيًا من خطر انتشار وبائي واسع.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250804/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-التجويع-الحقيقي-في-غزة-هو-للمحتجزين-لدى-حماس-1103344914.html
https://sarabic.ae/20250804/انطلاق-عشرات-الشاحنات-ضمن-قافلة-المساعدات-المصرية-إلى-غزة-1103344312.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092283110_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4ee9de54651f44c6799420be4a7129de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"

11:26 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أن الحالتين بين الضحايا هما لطفلين دون سن 15 عاما، توفيا نتيجة نقص العلاج بسبب الحصار.
ومتلازمة "غيلان باريه" هي اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، ما قد يؤدي إلى ضعف أو تنميل أو شلل في الجسم.
وأوضحت الوزارة في بيانها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن هناك ارتفاعا خطيرا في حالات الشلل الحاد والمتلازمة بين الأطفال، بسبب الإصابات المتكررة وسوء التغذية الحاد، كما كشفت الفحوصات عن فيروسات معوية غير مرتبطة بشلل الأطفال، وسط بيئة خصبة لتفشي الأمراض المعدية.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
السفير الأمريكي في إسرائيل: التجويع الحقيقي في غزة هو للمحتجزين لدى "حماس"
07:34 GMT
وحذرت الوزارة من تفاقم الوضع الصحي إذا استمر نقص الأدوية والعلاجات، داعية إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والإنسانية، مشددة على أن هذه الوفيات تمثل إنذارًا حقيقيًا من خطر انتشار وبائي واسع.
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة
06:34 GMT
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала