https://sarabic.ae/20250804/انطلاق-عشرات-الشاحنات-ضمن-قافلة-المساعدات-المصرية-إلى-غزة-1103344312.html
انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة
انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تقدمها مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة المتفاقمة عن الفلسطينيين، الذين... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى أن قافلة المساعدات المصرية تحركت من مدينة رفح المصرية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تضم عشرات الشاحنات.وتابعت القناة المصرية: "أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، عن إطلاق القافلة رقم 11، التي تعد الأضخم حتى الآن، إذ تضم أكثر من 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المواد الغذائية".وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، يشرف على تجهيز سلال غذائية تكفي أسرة من 5 أفراد لمدة أسبوع، وأن الشحنات هذا الأسبوع تضاعفت مقارنة بالقوافل السابقة، وسط استمرار ما وصفته بـ"التعنت الإسرائيلي" على المعابر.وتشارك فيها 13 مؤسسة مصرية مدنية، عملت خلال أسابيع على تعبئة المساعدات بمشاركة آلاف المتطوعين في مختلف المحافظات.وأوضحت مصادر رسمية مصرية، أن المساعدات تم تنسيقها مع الجهات المختصة، وفقا للاحتياجات الفعلية داخل القطاع، وأنها جزء من جسر إغاثي متواصل يعكس التكاتف الشعبي المصري مع القضية الفلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة
انطلقت صباح اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تقدمها مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة المتفاقمة عن الفلسطينيين، الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة في القطاع.
وذكرت ذلك قناة
"القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى أن قافلة المساعدات المصرية تحركت من مدينة رفح المصرية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تضم عشرات الشاحنات.
وتابعت القناة المصرية: "أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، عن إطلاق القافلة رقم 11، التي تعد الأضخم حتى الآن، إذ تضم أكثر من 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المواد الغذائية".
وذكرت أن شاحنات القافلة السابعة انتظرت لساعات قبل التوجه إلى معبر كرم أبو سالم، محملة بحليب الأطفال والدقيق والزيت والسكر والجبن والوجبات المعلبة والبقوليات والخبز الطازج.
وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، يشرف على تجهيز سلال غذائية تكفي أسرة من 5 أفراد لمدة أسبوع، وأن الشحنات
هذا الأسبوع تضاعفت مقارنة بالقوافل السابقة، وسط استمرار ما وصفته بـ"التعنت الإسرائيلي" على المعابر.
وتشارك فيها 13 مؤسسة مصرية مدنية، عملت خلال أسابيع على تعبئة المساعدات بمشاركة آلاف المتطوعين في مختلف المحافظات.
وأوضحت مصادر رسمية مصرية، أن المساعدات تم تنسيقها مع الجهات المختصة، وفقا للاحتياجات الفعلية داخل القطاع، وأنها جزء من جسر إغاثي متواصل يعكس التكاتف الشعبي المصري مع القضية الفلسطينية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة
وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.