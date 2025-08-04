https://sarabic.ae/20250804/انطلاق-عشرات-الشاحنات-ضمن-قافلة-المساعدات-المصرية-إلى-غزة-1103344312.html

انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة

انطلاق عشرات الشاحنات ضمن قافلة المساعدات المصرية إلى غزة

سبوتنيك عربي

انطلقت صباح اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تقدمها مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة المتفاقمة عن الفلسطينيين، الذين... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T06:34+0000

2025-08-04T06:34+0000

2025-08-04T06:34+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178208_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33c5b3bdebbcd711da4e050898a7ce58.jpg

وذكرت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى أن قافلة المساعدات المصرية تحركت من مدينة رفح المصرية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تضم عشرات الشاحنات.وتابعت القناة المصرية: "أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، عن إطلاق القافلة رقم 11، التي تعد الأضخم حتى الآن، إذ تضم أكثر من 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المواد الغذائية".وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، يشرف على تجهيز سلال غذائية تكفي أسرة من 5 أفراد لمدة أسبوع، وأن الشحنات هذا الأسبوع تضاعفت مقارنة بالقوافل السابقة، وسط استمرار ما وصفته بـ"التعنت الإسرائيلي" على المعابر.وتشارك فيها 13 مؤسسة مصرية مدنية، عملت خلال أسابيع على تعبئة المساعدات بمشاركة آلاف المتطوعين في مختلف المحافظات.وأوضحت مصادر رسمية مصرية، أن المساعدات تم تنسيقها مع الجهات المختصة، وفقا للاحتياجات الفعلية داخل القطاع، وأنها جزء من جسر إغاثي متواصل يعكس التكاتف الشعبي المصري مع القضية الفلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250803/9-طائرات-خلال-3-أيام-الجيش-المصري-يسقط-مساعدات-على-مناطق-يصعب-الوصول-إليها-في-غزة-فيديو-1103327396.html

https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html

مصر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل