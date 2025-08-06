https://sarabic.ae/20250806/كاتس-ننتظر-القرار-السياسي-بشأن-غزة-والجيش-جاهز-للتنفيذ-1103430862.html

كاتس: ننتظر القرار السياسي بشأن غزة والجيش جاهز للتنفيذ

كاتس: ننتظر القرار السياسي بشأن غزة والجيش جاهز للتنفيذ

سبوتنيك عربي

رد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على اتهامات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن كاتس أصر على تعيين رئيس الأركان... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T08:14+0000

2025-08-06T08:14+0000

2025-08-06T08:14+0000

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وأكد كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، "دعمه الكامل للجيش الإسرائيلي ولأداء رئيس الأركان المهني في التعامل مع القضايا السياسية المتعلقة بقطاع غزة"، موضحا أن "من حق وواجب رئيس الأركان التعبير عن موقفه في المنتديات المناسبة، وبعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات، فإن الجيش الإسرائيلي سينفذها بحزم ومهنية كما فعل حتى الآن في جميع الساحات، حتى تحقيق أهداف الحرب".وأضاف، أنه "هو من أوصى بتعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، وأن رئيس الوزراء والحكومة وافقا على توصيته"، مشيرا إلى أنه اختاره "لأنه الأنسب لقيادة الجيش في هذه المرحلة الحرجة، نظرًا لرؤيته الاستراتيجية وقدراته وخبرته الواسعة".وفي استعراض لإنجازات الجيش تحت قيادة زامير، قال كاتس إن الجيش، بقيادة قادته وجنوده وبتوجيه من المستوى السياسي، ينفذ عمليات هجومية قوية في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة وساحات أخرى، كما قاد "ضربة غير مسبوقة وناجحة ضد إيران".وأشار كاتس إلى أن رفض حركة حماس إطلاق سراح الرهائن يتطلب اتخاذ قرارات جديدة لتحقيق أهداف الحرب، مؤكدا أن "القضاء على حماس وتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وضمان سلامة المجتمعات الإسرائيلية، الآن وإلى الأبد، هي الأولويات".واختتم كاتس تصريحه، بالقول: "بصفتي وزير الدفاع المسؤول عن الإشراف على الجيش الإسرائيلي، فإن من واجبي ضمان تنفيذ القرارات، وهذا ما سيحدث".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكابينيت" الإسرائيلي سيعقد اجتماعا، غدا الخميس، مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء يوم أمس الثلاثاء، أن نتنياهو عقد اجتماعا مهما مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين لبحث مستقبل قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن اجتماع نتنياهو قد انتهى باتخاذ قرار يقضي باحتلال قطاع غزة، وأن "الكابينيت" سيعقد اجتماعا، الخميس، لمناقشة ودراسة كيفية السيطرة الكاملة على غزة.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا مصغرا استمر نحو 3 ساعات، استعرض خلاله رئيس الأركان خيارات استمرار العملية العسكرية في غزة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه جاهز لتنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس الوزاري السياسي والأمني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.

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https://sarabic.ae/20250805/السيسي-الحرب-في-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-والإبادة-وتصفية-القضية-الفلسطينية-1103393647.html

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