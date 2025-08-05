https://sarabic.ae/20250805/تقرير-الكابينيت-يعقد-اجتماعا-الخميس-لبحث-السيطرة-الكاملة-على-غزة-1103410459.html

تقرير: "الكابينيت" يعقد اجتماعا الخميس لبحث السيطرة الكاملة على غزة

تقرير: "الكابينيت" يعقد اجتماعا الخميس لبحث السيطرة الكاملة على غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "الكابينيت" الإسرائيلي سيعقد اجتماعا الخميس المقبل مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على قطاع غزة. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T18:00+0000

2025-08-05T18:00+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو عقد اجتماعا مهما مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين لبحث مستقبل قطاع غزة.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا مصغرا استمر نحو 3 ساعات، استعرض خلاله رئيس الأركان خيارات استمرار العملية العسكرية في غزة. فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جاهز لتنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس الوزاري السياسي والأمني.وكانت المفوضية الأوروبية قد جددت رفضها تغيير الوضع الديموغرافي للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأكدت المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنها "تجري مفاوضات مع إسرائيل بشأن التزاماتها بالوضع الإنساني في غزة"، بحسب وسائل إعلام غربية، مشددة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة"، مضيفا: "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدًا أن مهمته كوزير للجيش هي "ضمان ذلك وهذا ما سيفعله"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم منذ فجر اليوم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.

https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سأضمن-تنفيذ-الجيش-للقرارات-التي-سيتخذها-المستوى-السياسي-بشأن-غزة-1103393170.html

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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة