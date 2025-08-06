https://sarabic.ae/20250806/انطلاق-الفوج-الأول-من-قافلة-المساعدات-المصرية-الـ9-إلى-غزة-1103419870.html
انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات المصرية الـ9 إلى غزة
انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات المصرية الـ9 إلى غزة
سبوتنيك عربي
بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-06T05:39+0000
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وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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https://sarabic.ae/20250805/جنوب-أفريقيا-تدعو-لتكثيف-الضغط-الدولي-لوقف-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103414030.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة
انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات المصرية الـ9 إلى غزة
بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.
وأفادت قناة
"القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.
وأوضحت القناة أن "حجم المساعدات التي قدمتها مصر، منذ انطلاق أولى القوافل وحتى القافلة التاسعة، تجاوز 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع".
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة
الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.