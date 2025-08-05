https://sarabic.ae/20250805/مؤسسات-حقوقية-دولية-تدين-إنكار-المبعوث-الأمريكي-وجود-مجاعة-في-غزة-1103405939.html

مؤسسات حقوقية دولية تدين إنكار المبعوث الأمريكي وجود مجاعة في غزة

مؤسسات حقوقية دولية تدين إنكار المبعوث الأمريكي وجود مجاعة في غزة

سبوتنيك عربي

أدانت 17 مؤسسة حقوقية عربية ودولية تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها "تجاهل صارخ"... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T15:22+0000

2025-08-05T15:22+0000

2025-08-05T15:22+0000

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وفي بيان مشترك صدر الاثنين، أكدت المؤسسات أن هذه التصريحات تتناقض مع تقارير دولية موثقة تؤكد تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث أودت المجاعة بحياة 159 شخصا، بينهم 90 طفلا، في أرقام تعكس حجم الجريمة الإنسانية، وفقا لموقع "فلسطين أون لاين".وطالبت المؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في سياسة التجويع، التي وصفتها بأنها "جريمة حرب"، داعية المحكمة الجنائية الدولية لتسريع التحقيق في الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومحاسبة المتورطين. كما طالبت بالسماح للصحفيين الدوليين بدخول القطاع بعد حظر استمر أكثر من عشرة أشهر، بهدف فضح الانتهاكات.ووجّهت المؤسسات انتقادات لحكومات، مثل الولايات المتحدة، لدورها في إعاقة وصول المساعدات، داعية إياها لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وكان ويتكوف قد زار مركزا لتوزيع المساعدات في رفح تابعا لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا، وأنكر وجود مجاعة، في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقر بوجود جوع شديد.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250805/صحة-غزة-تعلن-8-حالات-وفاة-جديدة-نتيجة-المجاعة-وسوء-التغذية-بينهم-طفل-1103390902.html

https://sarabic.ae/20250805/المفوضية-الأوروبية-غزة-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1103394140.html

https://sarabic.ae/20250805/السيسي-الحرب-في-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-والإبادة-وتصفية-القضية-الفلسطينية-1103393647.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية