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https://sarabic.ae/20250805/صحة-غزة-تعلن-8-حالات-وفاة-جديدة-نتيجة-المجاعة-وسوء-التغذية-بينهم-طفل-1103390902.html
صحة غزة تعلن 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل
صحة غزة تعلن 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع سجلت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T10:12+0000
2025-08-05T10:30+0000
غزة
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وقالت "صحة غزة"، في بيان لها، إن "من بين القتلى طفل و7 بالغين"، مؤكدة أن "العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا".وأعلن الدفاع المدني في غزة، أمس الاثنين، "توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات القطاع، لعدم إمداده بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها".وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان له: "استطعنا توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والإغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي المهني".وأكد البيان أن "الدفاع المدني يقوم الآن بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، الأمر الذي يضعنا أمام كارثة إنسانية كبيرة".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الأمريكية-روبيو-ونظيره-الفرنسي-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103377566.html
https://sarabic.ae/20250805/فلسطين-تطالب-بتعامل-دولي-جدي-مع-أنباء-توجه-إسرائيل-لاحتلال-غزة-بالكامل-1103380937.html
https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-عدد-من-المنظمات-الإرهابية-في-قطاع-غزة-1103386650.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحة غزة تعلن 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل

10:12 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 05.08.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع سجلت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
وقالت "صحة غزة"، في بيان لها، إن "من بين القتلى طفل و7 بالغين"، مؤكدة أن "العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا".
وأعلن الدفاع المدني في غزة، أمس الاثنين، "توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات القطاع، لعدم إمداده بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها".
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وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان له: "استطعنا توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والإغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي المهني".
وأكد البيان أن "الدفاع المدني يقوم الآن بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، الأمر الذي يضعنا أمام كارثة إنسانية كبيرة".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.
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فلسطين تطالب بتعامل دولي جدي مع أنباء توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل
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ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
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وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
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