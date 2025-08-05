https://sarabic.ae/20250805/المفوضية-الأوروبية-غزة-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1103394140.html
المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكدت المفوضية الأوروبية رفضها تغيير الوضع الديموغرافي للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T11:41+0000
2025-08-05T11:41+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأكدت المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنها "تجري مفاوضات مع إسرائيل بشأن التزاماتها بالوضع الإنساني في غزة"، بحسب وسائل إعلام غربية.كما شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم منذ فجر اليوم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.
https://sarabic.ae/20250805/صحة-غزة-تعلن-8-حالات-وفاة-جديدة-نتيجة-المجاعة-وسوء-التغذية-بينهم-طفل-1103390902.html
https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سأضمن-تنفيذ-الجيش-للقرارات-التي-سيتخذها-المستوى-السياسي-بشأن-غزة-1103393170.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
أكدت المفوضية الأوروبية رفضها تغيير الوضع الديموغرافي للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكدت المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنها "تجري مفاوضات مع إسرائيل
بشأن التزاماتها بالوضع الإنساني في غزة"، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة"، مضيفا: "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدًا أن مهمته كوزير للجيش هي "ضمان ذلك وهذا ما سيفعله"، على حد قوله.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع
، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم منذ فجر اليوم، في هجمات
متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.