جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250805/جنوب-أفريقيا-تدعو-لتكثيف-الضغط-الدولي-لوقف-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103414030.html
جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة
جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"أعمال الإبادة" في قطاع غزة، حاثا "أكبر عدد... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:05+0000
2025-08-05T19:05+0000
غزة
قطاع غزة
جنوب أفريقيا
فنلندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61ba718e9c3566dfae6636cc33d59882.jpg
وأشاد لامولا، في تصريحات لوكالة أنباء غربية من العاصمة بريتوريا، بخطوة دول مثل فرنسا وكندا وغيرها التي أبدت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذه الخطوة "تُعزز الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار" في القطاع الذي يعاني من ويلات الصراع. وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أعلن عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن. جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام". كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الجمعة الماضية، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدما في الاعتراف بفلسطين. وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين. ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250805/تقرير-الكابينيت-يعقد-اجتماعا-الخميس-لبحث-السيطرة-الكاملة-على-غزة-1103410459.html
https://sarabic.ae/20250805/مؤسسات-حقوقية-دولية-تدين-إنكار-المبعوث-الأمريكي-وجود-مجاعة-في-غزة-1103405939.html
https://sarabic.ae/20250805/السيسي-الحرب-في-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-والإبادة-وتصفية-القضية-الفلسطينية-1103393647.html
غزة
قطاع غزة
جنوب أفريقيا
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_863a7c964f369442a8bdbb8a241f28cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, جنوب أفريقيا, فنلندا
غزة, قطاع غزة, جنوب أفريقيا, فنلندا

جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة

19:05 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"أعمال الإبادة" في قطاع غزة، حاثا "أكبر عدد ممكن من الدول" على الانضمام إلى هذا الجهد.
وأشاد لامولا، في تصريحات لوكالة أنباء غربية من العاصمة بريتوريا، بخطوة دول مثل فرنسا وكندا وغيرها التي أبدت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذه الخطوة "تُعزز الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار" في القطاع الذي يعاني من ويلات الصراع.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تقرير: "الكابينيت" يعقد اجتماعا الخميس لبحث السيطرة الكاملة على غزة
18:00 GMT
وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أعلن عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن.
جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".

وأضاف ستوب: "إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.

كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الجمعة الماضية، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدما في الاعتراف بفلسطين.
وضع الخدمات الصحية في غزة وتأثيرها على الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مؤسسات حقوقية دولية تدين إنكار المبعوث الأمريكي وجود مجاعة في غزة
15:22 GMT
وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب عباس، في بيان له، عن "شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي"، متوجها بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
السيسي: الحرب في غزة أصبحت حربا للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية
11:20 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала