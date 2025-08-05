https://sarabic.ae/20250805/جنوب-أفريقيا-تدعو-لتكثيف-الضغط-الدولي-لوقف-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103414030.html

جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة

جنوب أفريقيا تدعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"أعمال الإبادة" في قطاع غزة، حاثا "أكبر عدد... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T19:05+0000

2025-08-05T19:05+0000

2025-08-05T19:05+0000

غزة

قطاع غزة

جنوب أفريقيا

فنلندا

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وأشاد لامولا، في تصريحات لوكالة أنباء غربية من العاصمة بريتوريا، بخطوة دول مثل فرنسا وكندا وغيرها التي أبدت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذه الخطوة "تُعزز الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار" في القطاع الذي يعاني من ويلات الصراع. وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أعلن عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن. جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام". كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الجمعة الماضية، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدما في الاعتراف بفلسطين. وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين. ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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