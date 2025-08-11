https://sarabic.ae/20250811/عبد-الباري-عطوان-إسرائيل-اغتالت-أنس-الشريف-لإسكات-صوته-العربي-والعالمي-1103616311.html
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
سبوتنيك عربي
تحدث الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، عن سبب قيام إسرائيل باستهداف الصحفيين وآخرهم أنس الشريف، لافتا إلى أن "أنس الشريف وزملاءه... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T18:21+0000
2025-08-11T18:21+0000
2025-08-11T18:21+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg
وعن اتهام إسرائيل أنس الشريف أنه كان عضوا في حركة "حماس"، قال عطوان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عندما يريدون تبرير جرائمهم يقولون أن هذا عضو في حركة "حماس"، متسائلا "هل كانت شيرين أبو عاقلة جنرالا في الحركة؟"، مؤكدا أنها "تلك أكاذيب واغتيال أنس الشريف سببه أنه كان ناجحاً بشكل غير عادي في أداء دوره كصحفي، ولأن إسرائيل لا تريد هذا الصوت أن يصل إلى الشارع العربي والعالمي".وأضاف عطوان: "نتنياهو يريد أن يغطي هزائمه فهو رجل مرتبك ويعرف أنه في هذا الزمن من الصعب إخفاء الحقائق"، مؤكدا أن "الإدانات جيدة لكنها لا تغيّر من الأمر شيئا".وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية بأن استهداف الصحفيين في غزة جاء بسبب "تورطهم عسكريا"؟مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي
https://sarabic.ae/20250811/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-بعد-استهداف-الصحفيين-في-غزة-1103601830.html
https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaf40221c44582338a0785a05b882385.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
حصري
تحدث الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، عن سبب قيام إسرائيل باستهداف الصحفيين وآخرهم أنس الشريف، لافتا إلى أن "أنس الشريف وزملاءه استطاعوا أن يمزقوا كل أقنعة الكذب الإسرائيلية وأن يخترقوا التعتيم الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها جيشهم في قطاع غزة".
وعن اتهام إسرائيل أنس الشريف أنه كان عضوا في حركة "حماس"، قال عطوان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عندما يريدون تبرير جرائمهم يقولون أن هذا عضو في حركة "حماس"، متسائلا "هل كانت شيرين أبو عاقلة جنرالا في الحركة؟"، مؤكدا أنها "تلك أكاذيب واغتيال أنس الشريف سببه أنه كان ناجحاً بشكل غير عادي في أداء دوره كصحفي، ولأن إسرائيل لا تريد هذا الصوت أن يصل إلى الشارع العربي والعالمي".
ورأى عطوان أن "إسرائيل بهذه الطريقة تستهدف الصمود، والهدف الأول هو إحباط الفلسطنيين، والثاني عدم إيصال الحقيقة إلى العالم عن هذه الجرائم، أما الهدف الثالث فهو أن نتنياهو الآن يستعد لاجتياح قطاع غزة واحتلاله، وبالتالي فالتوقيت مهم جدا لأن نتنياهو يعرف جيدا الخطط الموضوعة لتصفية معظم الشباب والرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة فهو لا يريد أن تصل هذه المجازر إلى العالم"، وفقا له.
وأضاف عطوان: "نتنياهو يريد أن يغطي هزائمه فهو رجل مرتبك ويعرف أنه في هذا الزمن من الصعب إخفاء الحقائق"، مؤكدا أن "الإدانات جيدة لكنها لا تغيّر من الأمر شيئا".
وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الدول الغربية خسرت كل قيمها"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي مسيطر عليه من قبل الغرب الذي يفسر هذا القانون ومواده حسب ما يريد".
وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم
".
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف
ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.