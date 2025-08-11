عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
سبوتنيك عربي
تحدث الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، عن سبب قيام إسرائيل باستهداف الصحفيين وآخرهم أنس الشريف، لافتا إلى أن "أنس الشريف وزملاءه... 11.08.2025
2025-08-11T18:21+0000
2025-08-11T18:21+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
وعن اتهام إسرائيل أنس الشريف أنه كان عضوا في حركة "حماس"، قال عطوان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عندما يريدون تبرير جرائمهم يقولون أن هذا عضو في حركة "حماس"، متسائلا "هل كانت شيرين أبو عاقلة جنرالا في الحركة؟"، مؤكدا أنها "تلك أكاذيب واغتيال أنس الشريف سببه أنه كان ناجحاً بشكل غير عادي في أداء دوره كصحفي، ولأن إسرائيل لا تريد هذا الصوت أن يصل إلى الشارع العربي والعالمي".وأضاف عطوان: "نتنياهو يريد أن يغطي هزائمه فهو رجل مرتبك ويعرف أنه في هذا الزمن من الصعب إخفاء الحقائق"، مؤكدا أن "الإدانات جيدة لكنها لا تغيّر من الأمر شيئا".وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية بأن استهداف الصحفيين في غزة جاء بسبب "تورطهم عسكريا"؟مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي
https://sarabic.ae/20250811/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-بعد-استهداف-الصحفيين-في-غزة-1103601830.html
https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي

18:21 GMT 11.08.2025
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
حصري
تحدث الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، عن سبب قيام إسرائيل باستهداف الصحفيين وآخرهم أنس الشريف، لافتا إلى أن "أنس الشريف وزملاءه استطاعوا أن يمزقوا كل أقنعة الكذب الإسرائيلية وأن يخترقوا التعتيم الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها جيشهم في قطاع غزة".
وعن اتهام إسرائيل أنس الشريف أنه كان عضوا في حركة "حماس"، قال عطوان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عندما يريدون تبرير جرائمهم يقولون أن هذا عضو في حركة "حماس"، متسائلا "هل كانت شيرين أبو عاقلة جنرالا في الحركة؟"، مؤكدا أنها "تلك أكاذيب واغتيال أنس الشريف سببه أنه كان ناجحاً بشكل غير عادي في أداء دوره كصحفي، ولأن إسرائيل لا تريد هذا الصوت أن يصل إلى الشارع العربي والعالمي".

ورأى عطوان أن "إسرائيل بهذه الطريقة تستهدف الصمود، والهدف الأول هو إحباط الفلسطنيين، والثاني عدم إيصال الحقيقة إلى العالم عن هذه الجرائم، أما الهدف الثالث فهو أن نتنياهو الآن يستعد لاجتياح قطاع غزة واحتلاله، وبالتالي فالتوقيت مهم جدا لأن نتنياهو يعرف جيدا الخطط الموضوعة لتصفية معظم الشباب والرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة فهو لا يريد أن تصل هذه المجازر إلى العالم"، وفقا له.

مراسلا شبكة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين قتلا في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع 10 أغسطس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد استهداف الصحفيين في غزة
12:15 GMT
وأضاف عطوان: "نتنياهو يريد أن يغطي هزائمه فهو رجل مرتبك ويعرف أنه في هذا الزمن من الصعب إخفاء الحقائق"، مؤكدا أن "الإدانات جيدة لكنها لا تغيّر من الأمر شيئا".

وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الدول الغربية خسرت كل قيمها"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي مسيطر عليه من قبل الغرب الذي يفسر هذا القانون ومواده حسب ما يريد".

وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
11:06 GMT
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية بأن استهداف الصحفيين في غزة جاء بسبب "تورطهم عسكريا"؟
مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي
