عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي

عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي

تحدث الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، عن سبب قيام إسرائيل باستهداف الصحفيين وآخرهم أنس الشريف، لافتا إلى أن "أنس الشريف وزملاءه...

وعن اتهام إسرائيل أنس الشريف أنه كان عضوا في حركة "حماس"، قال عطوان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عندما يريدون تبرير جرائمهم يقولون أن هذا عضو في حركة "حماس"، متسائلا "هل كانت شيرين أبو عاقلة جنرالا في الحركة؟"، مؤكدا أنها "تلك أكاذيب واغتيال أنس الشريف سببه أنه كان ناجحاً بشكل غير عادي في أداء دوره كصحفي، ولأن إسرائيل لا تريد هذا الصوت أن يصل إلى الشارع العربي والعالمي".وأضاف عطوان: "نتنياهو يريد أن يغطي هزائمه فهو رجل مرتبك ويعرف أنه في هذا الزمن من الصعب إخفاء الحقائق"، مؤكدا أن "الإدانات جيدة لكنها لا تغيّر من الأمر شيئا".وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية بأن استهداف الصحفيين في غزة جاء بسبب "تورطهم عسكريا"؟مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي

