https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مراسل-الجزيرة-أنس-الشريف-ويتهمه-بقيادة-خلية-تابعة-لحماس-1103585669.html
مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي
مقتل مراسلي "الجزيرة" في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي
أفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف، ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل بقصف بغزة".في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه برئاسة خلية تابعة لحركة حماس الفلسطينية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "قبل قليل، في مدينة غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي الإرهابي أنس الشريف، الذي انتحل صفة صحفي لشبكة الجزيرة".وأضاف، " كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".وتابع، "الجيش الإسرائيلي كشف سابقا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس. وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت قناة الجزيرة التنصل منها".
أفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف، ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل بقصف بغزة".
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه برئاسة خلية تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "قبل قليل، في مدينة غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي الإرهابي أنس الشريف، الذي انتحل صفة صحفي لشبكة الجزيرة".
وأضاف، " كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".
وتابع، "الجيش الإسرائيلي كشف سابقا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس. وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت قناة الجزيرة التنصل منها".
