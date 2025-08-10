https://sarabic.ae/20250810/حماس-تصريحات-نتنياهو-محاولة-مفضوحة-لتبرئة-كيانه-وجيشه-من-جرائم-الإبادة-والتجويع-الموثقة-دوليا-1103583179.html

"حماس": تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا

"حماس": تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا

سبوتنيك عربي

ردت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها "محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T19:17+0000

2025-08-10T19:17+0000

2025-08-10T19:17+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097800699_0:117:3072:1844_1920x0_80_0_0_d740794e67113dd5246b95720b7ed157.jpg

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "حديث نتنياهو عن تحرير غزة خداع يخفي خططه للتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة وتنصيب سلطة تابعة له"، مضيفا أنه "يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل".وتابعت: "كنا على بُعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى، ونتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة"، معتبرة الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو "وقف العدوان والتوصل لاتفاق، لا مواصلة القصف والحصار".وأوضح اليبان أن "مزاعم إدخال مليوني طن مساعدات تكذبها بيانات أممية تؤكد استمرار الجوع الحاد ووفاة الأطفال"، متهما إسرائيل "بتعمد إغلاق المعابر وإسقاط المساعدات بمناطق خطرة أو في البحر ما أدى لمقتل العشرات".صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "هدف إسرائيل في قطاع غزة هو نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها الحركة أو السلطة الفلسطينية".وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع ولا تريد أن تحكمه وستقيم مناطق آمنة لسكان غزة لينتقلوا إليها".وفي سياق حديثه عن الأوضاع الإنسانية، أكد نتنياهو أن سياسة إسرائيل خلال الحرب هي "منع الأزمة الإنسانية"، مشيراً إلى إدخال 2 مليون طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الحرب.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

https://sarabic.ae/20250810/نتنياهو-يأمر-الجيش-بالسيطرة-على-المعاقل-الأخيرة-لـحماس-وعلى-رأسها-مدينة-غزة-1103581082.html

https://sarabic.ae/20250810/مجلس-الأمن-يناقش-قرار-إسرائيل-احتلال-غزة-وسط-إدانات-دولية-واسعة-1103577600.html

https://sarabic.ae/20250810/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-هدف-إسرائيل-هو-قتل-الفلسطينيين-في-غزة-1103578253.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي