https://sarabic.ae/20250810/مجلس-الأمن-يناقش-قرار-إسرائيل-احتلال-غزة-وسط-إدانات-دولية-واسعة-1103577600.html

"كارثة إنسانية"... إدانات دولية واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن بسبب غزة

"كارثة إنسانية"... إدانات دولية واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن بسبب غزة

سبوتنيك عربي

ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للعمليات العسكرية وإدانات لما وُصف بـ"الكارثة... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T16:13+0000

2025-08-10T16:13+0000

2025-08-10T16:24+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg

وأكد مندوب بريطانيا في المجلس أن على إسرائيل "رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا"، مشددا على أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يؤدي إلى إعادة الرهائن"، وفقا لوسائل إعلام غربية.من جهته، أدان مندوب فرنسا بشدة قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، داعياً إياها إلى "التراجع عن قرار الاحتلال"، ومطالبا بـ"وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية إسبانيا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، محذرين من أنها "ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الرهائن".وأشاروا إلى أن العملية قد تتسبب في "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح نحو مليون فلسطيني قسريا".وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الخطة الإسرائيلية قد تتسبب في "كارثة جديدة"، وفقا لمساعد الأمين العام ميروسلاف جينكا، الذي أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار"، مع تداعيات تمتد خارج القطاع. وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق، الجمعة الماضية، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني". وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقا للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250810/التوقيت-والمدة-والأهداف-تقرير-يكشف-تفاصيل-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-1103561393.html

https://sarabic.ae/20250809/مقتل-40-فلسطينيا-في-غزة-من-منتظري-المساعدات-1103557835.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم