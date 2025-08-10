"كارثة إنسانية"... إدانات دولية واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن بسبب غزة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
2025-08-10T16:13+0000
تابعنا عبر
ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للعمليات العسكرية وإدانات لما وُصف بـ"الكارثة الإنسانية" المتوقعة.
وأكد مندوب بريطانيا في المجلس أن على إسرائيل "رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا"، مشددا على أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يؤدي إلى إعادة الرهائن"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
من جهته، أدان مندوب فرنسا بشدة قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، داعياً إياها إلى "التراجع عن قرار الاحتلال"، ومطالبا بـ"وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
كما شدد على ضرورة فتح المعابر لتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعا المجلس إلى "دعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
06:37 GMT
وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية إسبانيا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، محذرين من أنها "ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الرهائن".
وأشاروا إلى أن العملية قد تتسبب في "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح نحو مليون فلسطيني قسريا".
بدوره، حذر سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، سامويل زبوغار، من أن القرار الإسرائيلي "لن يضمن عودة الرهائن، بل قد يعرض حياتهم لخطر أكبر"، مضيفاً أنه "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، مع مخاطر الموت والنزوح الجماعي للمدنيين".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الخطة الإسرائيلية قد تتسبب في "كارثة جديدة"، وفقا لمساعد الأمين العام ميروسلاف جينكا، الذي أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار"، مع تداعيات تمتد خارج القطاع.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق، الجمعة الماضية، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مقتل 40 فلسطينيا في غزة من منتظري المساعدات
أمس, 21:40 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي.
ووفقا للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
