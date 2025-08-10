https://sarabic.ae/20250810/التوقيت-والمدة-والأهداف-تقرير-يكشف-تفاصيل-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-1103561393.html

التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر أمنية وإعلامية إسرائيلية، عن خطة موسّعة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، تقوم على تطويق مدينة غزة وتنفيذ عمليات "قضم" تدريجية لمناطقه، مع استخدام مكثف... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

ووفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن "الخطة تتضمن توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال"، وهو ما يراه مراقبون محاولة لدفع أبناء القطاع للنزوح جنوبًا في إطار عملية تهجير واسعة النطاق.إجلاء المدنيين والسيطرة التدريجيةتشمل الخطة إجلاء نحو مليون فلسطيني إلى مناطق جديدة داخل القطاع، مع إنشاء 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وستتم السيطرة على القطاع تدريجيا، علما أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 75% منه، ولم يُحدد جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ، لكن الأهداف المعلنة تشمل نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ"حماس" أو السلطة الفلسطينية.الجدول الزمني والتحركات الميدانيةوتشمل الخطة استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، ونشر الفرقة 98، إلى جانب الفرق 162 و36 و99 وفرقة غزة، على أن يتم فرض طوق عسكري على المدينة، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تمهيدًا للاقتحام البري.تحفظات أمنية وانتقادات خارجيةكما تعرضت الحكومة لانتقادات خارجية، حتى من بعض حلفائها الأوروبيين، بسبب نيتها توسيع نطاق الحرب.احتجاجات وتحذيرات داخليةتزامن تسريب تفاصيل الخطة مع احتجاجات حاشدة في تل أبيب، حيث خرج آلاف الإسرائيليين مطالبين بإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين وإطلاق سراح المحتجزين، كما حذّر قادة في الجيش من أن "العملية قد تعرّض حياة المحتجزين المتبقين وعددهم نحو 20 شخصا، للخطر الشديد"، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تأييد شعبي واسع لإنهاء الحرب سريعًا لضمان الإفراج عن المحتجزين.

