"وصمة عار"... الأزهر يصدر بيانا ردا على قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/وصمة-عار-الأزهر-يصدر-بيانا-ردا-على-قرار-إسرائيل-بإعادة-احتلال-قطاع-غزة--1103556315.html
"وصمة عار"... الأزهر يصدر بيانا ردا على قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة
"وصمة عار"... الأزهر يصدر بيانا ردا على قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أدان الأزهر الشريف بشدة قرار "الكابينت" الإسرائيلي الذي وافق على خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة، واصفا القرار بـ"الغاشم والجائر"، ومؤكدا أنه يكشف نية... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T19:45+0000
2025-08-09T19:45+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103902/77/1039027706_0:174:4878:2918_1920x0_80_0_0_2448052ee57040d67073f0ec4fe82a2b.jpg
وجاء في بيان الأزهر على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن هذا القرار يعكس "إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، متجاهلا القوانين والمواثيق الدولية".واستنكر الأزهر "الصمت الدولي العاجز" أمام هذه السياسات، واصفا إياها بـ"وصمة عار" على جبين المؤسسات الدولية التي فشلت في وقف "الإجرام الإسرائيلي".وأكد الأزهر في ختام بيانه على ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات الاحتلال لتغيير الواقع على الأرض، داعيًا إلى مواجهة هذا "العبث" الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، أمس الجمعة، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250808/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-بالفعل-لتنفيذ-قرارات-الكابينت-بشأن-السيطرة-على-غزة-بالكامل-1103520150.html
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-إسرائيلي-الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-اقتراح-نتنياهو-لاحتلال-قطاع-غزة-1103499474.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103902/77/1039027706_379:0:4499:3090_1920x0_80_0_0_88455ac2c42673907055b3d9ad169cb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

"وصمة عار"... الأزهر يصدر بيانا ردا على قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة

19:45 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Khalil Hamraجامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أدان الأزهر الشريف بشدة قرار "الكابينت" الإسرائيلي الذي وافق على خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة، واصفا القرار بـ"الغاشم والجائر"، ومؤكدا أنه يكشف نية الاحتلال الإسرائيلي لمحو الهوية الفلسطينية وطمس معالمها من الخريطة.
وجاء في بيان الأزهر على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن هذا القرار يعكس "إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، متجاهلا القوانين والمواثيق الدولية".
واستنكر الأزهر "الصمت الدولي العاجز" أمام هذه السياسات، واصفا إياها بـ"وصمة عار" على جبين المؤسسات الدولية التي فشلت في وقف "الإجرام الإسرائيلي".
ودعا البيان إلى "تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني لوقف هذه "المأساة التاريخية"، محذرا من أن الاحتلال يسعى لجر المنطقة نحو "الفوضى والانهيار".
وأكد الأزهر في ختام بيانه على ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات الاحتلال لتغيير الواقع على الأرض، داعيًا إلى مواجهة هذا "العبث" الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
أمس, 16:28 GMT
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، أمس الجمعة، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
أمس, 01:59 GMT
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала