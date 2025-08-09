https://sarabic.ae/20250809/وصمة-عار-الأزهر-يصدر-بيانا-ردا-على-قرار-إسرائيل-بإعادة-احتلال-قطاع-غزة--1103556315.html

"وصمة عار"... الأزهر يصدر بيانا ردا على قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة

أدان الأزهر الشريف بشدة قرار "الكابينت" الإسرائيلي الذي وافق على خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة، واصفا القرار بـ"الغاشم والجائر"، ومؤكدا أنه يكشف نية...

وجاء في بيان الأزهر على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن هذا القرار يعكس "إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، متجاهلا القوانين والمواثيق الدولية".واستنكر الأزهر "الصمت الدولي العاجز" أمام هذه السياسات، واصفا إياها بـ"وصمة عار" على جبين المؤسسات الدولية التي فشلت في وقف "الإجرام الإسرائيلي".وأكد الأزهر في ختام بيانه على ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات الاحتلال لتغيير الواقع على الأرض، داعيًا إلى مواجهة هذا "العبث" الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، أمس الجمعة، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

