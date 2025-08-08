https://sarabic.ae/20250808/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-بالفعل-لتنفيذ-قرارات-الكابينت-بشأن-السيطرة-على-غزة-بالكامل-1103520150.html
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T16:28+0000
2025-08-08T16:28+0000
2025-08-08T16:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
حركة حماس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg
وأضاف كاتس في بيان له على منصة "إكس"، أن "لا مكان لمثل هذه المنظمة الإرهابية في قطاع غزة"، مشددا على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة في القطاع يعبّر عن عزم إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل "هزيمة "حماس" كليا، وضمان عودة جميع المحتجزين، وتوفير الأمن الكامل للتجمعات الإسرائيلية عبر محيط أمني قوي في غزة".وأكد كاتس أن إسرائيل سترد على أعدائها بـ"قبضة واحدة قوية وموحدة"، مضيفا أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات "لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم".وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بيانه بالقول: "آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، يجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معا حتى النصر".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250807/نتنياهو-إسرائيل-تنوي-السيطرة-على-قطاع-غزة-بالكامل-وليست-مهتمة-بالاحتفاظ-به-1103487546.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_182:0:1633:1088_1920x0_80_0_0_3270d14ef55b7813e1840d7784c08d93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل.
وأضاف كاتس في بيان له على منصة "إكس"، أن "لا مكان لمثل هذه المنظمة الإرهابية في قطاع غزة"، مشددا على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة في القطاع يعبّر عن عزم إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل "هزيمة "حماس" كليا، وضمان عودة جميع المحتجزين، وتوفير الأمن الكامل للتجمعات الإسرائيلية عبر محيط أمني قوي في غزة".
وأشار إلى أنه كُلّف، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا الاستعداد للتنفيذ الكامل".
وأكد كاتس أن إسرائيل سترد على أعدائها بـ"قبضة واحدة قوية وموحدة"، مضيفا أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات "لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم".
وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بيانه بالقول: "آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، يجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معا حتى النصر".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.