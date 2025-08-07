https://sarabic.ae/20250807/نتنياهو-إسرائيل-تنوي-السيطرة-على-قطاع-غزة-بالكامل-وليست-مهتمة-بالاحتفاظ-به-1103487546.html
نتنياهو: إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل وليست مهتمة بالاحتفاظ به
نتنياهو: إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل وليست مهتمة بالاحتفاظ به
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بأكمله لضمان أمنها وإبعاد حركة "حماس" الفلسطينية عنه. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T15:24+0000
2025-08-07T15:24+0000
2025-08-07T15:24+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1c3c1630ae58cfff66ac38824c3c9b28.jpg
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تخطط للسيطرة على المنطقة بأكملها: "نعتزم، لضمان أمننا، إبعاد "حماس" من هناك، وتمكين السكان من العيش بحرية... وتسليمها لحكم مدني ليس من جانب "حماس" ولا من يدعو إلى تدمير إسرائيل".وأضاف أنه في الوقت نفسه، "لا تريد إسرائيل الاحتفاظ بها"، بل تنوي إقامة محيط أمني.ومن المتوقع أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث إمكانية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة يُتوقع أن تثير معارضة واسعة، سواء على المستوى الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250807/إعلام-إسرائيلي-يكشف-خطة-نتنياهو-لاحتلال-غزة-1103461305.html
https://sarabic.ae/20250807/زعيم-أنصار-الله-حصار-غزة-تم-بتواطؤ-بعض-الدول-العربية-والغربية-1103483092.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_045ecbe1d4170cf8c4e471be2c45782c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل وليست مهتمة بالاحتفاظ به
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بأكمله لضمان أمنها وإبعاد حركة "حماس" الفلسطينية عنه.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تخطط للسيطرة على المنطقة بأكملها: "نعتزم، لضمان أمننا، إبعاد "حماس" من هناك، وتمكين السكان من العيش بحرية... وتسليمها لحكم مدني ليس من جانب "حماس" ولا من يدعو إلى تدمير إسرائيل".
وأضاف أنه في الوقت نفسه، "لا تريد إسرائيل الاحتفاظ بها"، بل تنوي إقامة محيط أمني.
وتابع نتنياهو: "نريد تسليم قطاع غزة لقوات عربية تحكمها بشكل صحيح دون تهديد لنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة، وهذا غير ممكن مع "حماس".
ومن المتوقع أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث إمكانية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة يُتوقع أن تثير معارضة واسعة، سواء على المستوى الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".
وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.