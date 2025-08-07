https://sarabic.ae/20250807/زعيم-أنصار-الله-حصار-غزة-تم-بتواطؤ-بعض-الدول-العربية-والغربية-1103483092.html
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
وقال الحوثي في كلمة له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات، معظمها تابعة لمنظمات أممية، لا تزال عالقة عند بوابات المعابر.وأضاف أن عدد ضحايا التجويع في غزة في تزايد مستمر، ويتصدرهم الأطفال والرضع، محملا إسرائيل مسؤولية ارتكاب "جريمة رهيبة" بحق الشعب الفلسطيني.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
اتهم قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بعض الدول العربية والغربية بالتواطؤ في فرض الحصار على قطاع غزة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين منذ خمسة أشهر، وتسبب في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وقال الحوثي في كلمة له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات، معظمها تابعة لمنظمات أممية، لا تزال عالقة عند بوابات المعابر.
وأضاف أن عدد ضحايا التجويع في غزة في تزايد مستمر، ويتصدرهم الأطفال والرضع، محملا إسرائيل مسؤولية ارتكاب "جريمة رهيبة" بحق الشعب الفلسطيني.
كما انتقد الحوثي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"المجرم" والداعم للإجرام الإسرائيلي، متهما إياه بتبرير المأساة الإنسانية في غزة بوصفها "مؤسفة وكارثية".
يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.