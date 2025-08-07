زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية
سبوتنيك عربي
اتهم قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بعض الدول العربية والغربية بالتواطؤ في فرض الحصار على قطاع غزة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين منذ خمسة أشهر، وتسبب في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
غزة
وقال الحوثي في كلمة له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات، معظمها تابعة لمنظمات أممية، لا تزال عالقة عند بوابات المعابر.وأضاف أن عدد ضحايا التجويع في غزة في تزايد مستمر، ويتصدرهم الأطفال والرضع، محملا إسرائيل مسؤولية ارتكاب "جريمة رهيبة" بحق الشعب الفلسطيني.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
https://sarabic.ae/20250804/وزارة-الصحة-في-غزة-تسجيل-ثلاث-وفيات-بمتلازمة-غيلان-باريه-1103355226.html
غزة
سبوتنيك عربي
أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, غزة
أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, غزة

زعيم "أنصار الله": حصار غزة تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية

14:07 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
اتهم قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بعض الدول العربية والغربية بالتواطؤ في فرض الحصار على قطاع غزة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين منذ خمسة أشهر، وتسبب في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وقال الحوثي في كلمة له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات، معظمها تابعة لمنظمات أممية، لا تزال عالقة عند بوابات المعابر.
وأضاف أن عدد ضحايا التجويع في غزة في تزايد مستمر، ويتصدرهم الأطفال والرضع، محملا إسرائيل مسؤولية ارتكاب "جريمة رهيبة" بحق الشعب الفلسطيني.
كما انتقد الحوثي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"المجرم" والداعم للإجرام الإسرائيلي، متهما إياه بتبرير المأساة الإنسانية في غزة بوصفها "مؤسفة وكارثية".
يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
وزارة الصحة في غزة: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه"
4 أغسطس, 11:26 GMT
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
