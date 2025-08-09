https://sarabic.ae/20250809/إيران-تعتبر-قرار-إسرائيل-فرض-السيطرة-على-قطاع-غزة-استكمالا-لمخطط-إبادة-الفلسطينيين-1103555444.html

إيران تعتبر قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة استكمالا لمخطط "إبادة الفلسطينيين"

إيران تعتبر قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة استكمالا لمخطط "إبادة الفلسطينيين"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "قرار الحكومة الإسرائيلية، بشأن الاحتلال الكامل لقطاع غزة وتشريد سكانه"، معتبرة خطوةً نحو استكمال مخطط الإبادة... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T18:57+0000

2025-08-09T18:57+0000

2025-08-09T18:57+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، عن "قلقها الشديد واستيائها من استمرار القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس"، مؤكدا على "مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية لشعب غزة المُضطهد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لعدوان النظام الصهيوني على غزة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان حرية عمل منظمات الإغاثة في تنفيذ مهامها الإنسانية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع".وتابع: "في ضوء قرارات الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، فإن مسؤولية الجرائم البشعة المرتكبة والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في غزة تقع على عاتق هذا النظام، ويُتوقع من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والمؤسسات القانونية والحقوقية العالمية الأخرى، القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، وتهيئة الظروف لمحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة، ووضع حد لإفلات هذا النظام من العقاب طويل الأمد".وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي ودعت لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير "محيط أمني" ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة "حكومة مدنية" جديدة.وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".من جهتها، اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس الجمعة، أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو "جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250809/قيادية-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-احتلال-غزة-تصعيد-خطير-يهدد-الوجود-الفلسطيني-1103554663.html

https://sarabic.ae/20250809/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-سيطرة-المستوطنين-الإسرائيليين-على-موارد-الضفة-الغرب-1103552710.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم