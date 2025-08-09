https://sarabic.ae/20250809/قيادية-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-احتلال-غزة-تصعيد-خطير-يهدد-الوجود-الفلسطيني-1103554663.html

قيادية في حركة فتح لـ"سبوتنيك": احتلال غزة تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني

قيادية في حركة فتح لـ"سبوتنيك": احتلال غزة تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني

سبوتنيك عربي

أدانت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الكابينيت الإسرائيلي، وحكومة نتنياهو، بشأن احتلال كامل قطاع غزة، والسيطرة عليه. 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T18:11+0000

2025-08-09T18:11+0000

2025-08-09T18:11+0000

حصري

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103143493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_361f622c4927b0029dbcbd5bbb1c2ac4.jpg

وقالت حرب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تنفيذ الاحتلال هذه الخطوة أمر في غاية الخطورة، والسيطرة على قطاع غزة من قبل إسرائيل، يعني استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكاب المزيد من جرائم القتل والتجويع والتهجير القسري، والإبادة الجماعية".وأكدت أن "احتلال قطاع غزة يعني تدمير الحياة الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني من جانب، ومن جانب آخر، يعد انتهاكا صارخًا للقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية التي تطالب جميعها بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية".وحذرت القيادية في حركة فتح من إقدام إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة، واصفة هذه الخطوة بـ "التصعيد الخطير" و"المستقبل المجهول" الذي يهدد الوجود الفلسطيني في غزة وعلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي ودعت لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بأن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير "محيط أمني" ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة "حكومة مدنية" جديدة.وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".من جهتها، اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس الجمعة، أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو "جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة.وأكدت حركة حماس أنها "قدمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار ولن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250809/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-سيطرة-المستوطنين-الإسرائيليين-على-موارد-الضفة-الغرب-1103552710.html

https://sarabic.ae/20250809/مستشار-ترامب-الرئيس-الأمريكي-يرى-حل-الدولتين-أمرا-سابقا-لأوانه-1103552247.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي