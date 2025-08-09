مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-سيطرة-المستوطنين-الإسرائيليين-على-موارد-الضفة-الغرب-1103552710.html
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين الإسرائيليين يسيطرون على موارد الضفة الغربية، الزراعية... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:49+0000
2025-08-09T16:49+0000
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102869382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0a43d86e765907682529e183a402b98.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تحركات المستوطنين في الضفة الغربية هي تنفيذ لسياسات حكومية إسرائيلية، بإسناد من الجيش الإسرائيلي والحكومة، وإسناد كذلك من الجهاز القضائي الإسرائيلي، لذلك من الطبيعي أن يسيطروا على هذه الموارد وأن يستفيدوا منها، وأن يمنعوا الفلسطينيين من استخدامها. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن أصدرت قرارا بأحقية الشعب الفلسطيني في الاستفادة من موارد أرضه، لا سيما بعد اكتشاف حقل النفط، حيث تملك فلسطين 37 تريليون مكعب من الغاز الطبيعي في قطاع غزة.وشدد على أن التحركات الإسرائيلية وأي إجراء للمستوطنين يهدف بالدرجة الأولى إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم، باعتباره الهدف الاستراتيجي لأي تحرك إسرائيلي استيطاني في الضفة الغربية. وتسعى إسرائيل، منذ عام 1967، لضم الضفة الغربية، ضمن استراتيجية تهدف لفرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء. ويتيح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية استخدام الأراضي الفلسطينية المستولى عليها ضمن مشاريع استثمارية وتجارية، سواء عبر البنية التحتية أو التوسع الزراعي، ما يتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، ما يفاقم من استغلال الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية. ويقوم المستوطنون في الضفة الغربية بفرض أمر واقع جديد، وإقامة بؤر استيطانية، ما ينذر بمخاطر حقيقية على مستقبل الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والمفتوحة. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء سياسات العنف والتهجير التي تمارسها في الضفة الغربية، وقال المكتب الأممي: "هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان، بهدف تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية لتعزيز وفرض واقع الضم"، مؤكدا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبا إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية دون تأخير.
https://sarabic.ae/20250807/تداعيات-مخطط-الضم-الإسرائيلي-للضفة-الغربية-على-حياة-الفلسطينيين---1103443072.html
https://sarabic.ae/20250803/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-900-ألف-مستوطن-و1000-حاجز-عسكري-يحاصرون-الضفة-الغربية-1103320112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102869382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c1a07248abf425c883a84caf9cd6dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري
حصري

مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الضفة الغربية

16:49 GMT 09.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
فلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين الإسرائيليين يسيطرون على موارد الضفة الغربية، الزراعية والمائية والاقتصادية وغيرها، بحكم الاحتلال الإسرائيلي للضفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تحركات المستوطنين في الضفة الغربية هي تنفيذ لسياسات حكومية إسرائيلية، بإسناد من الجيش الإسرائيلي والحكومة، وإسناد كذلك من الجهاز القضائي الإسرائيلي، لذلك من الطبيعي أن يسيطروا على هذه الموارد وأن يستفيدوا منها، وأن يمنعوا الفلسطينيين من استخدامها.
وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن أصدرت قرارا بأحقية الشعب الفلسطيني في الاستفادة من موارد أرضه، لا سيما بعد اكتشاف حقل النفط، حيث تملك فلسطين 37 تريليون مكعب من الغاز الطبيعي في قطاع غزة.
وتابع: "تسيطر إسرائيل على الموارد المائية الفلسطينية، ويُصدرون المستوطنين لمواجهة الفلسطينيين، ما أثر على حياة كل المواطنين، فكل قطرة ماء يتمتعون بها على حساب عطش الفلسطينيين، وكل رفاهية يعيش فيها المستوطنون على حساب معاناتنا وآلامنا، كل حرية تنقل لهم تقابلها حواجز وبوابات، كل اتصال بين شوارعهم ومستوطناتهم في مقابل قطع التواصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كل حياتهم على حساب حياتنا".
وشدد على أن التحركات الإسرائيلية وأي إجراء للمستوطنين يهدف بالدرجة الأولى إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم، باعتباره الهدف الاستراتيجي لأي تحرك إسرائيلي استيطاني في الضفة الغربية.
وتسعى إسرائيل، منذ عام 1967، لضم الضفة الغربية، ضمن استراتيجية تهدف لفرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين
7 أغسطس, 11:30 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء.
ويتيح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية استخدام الأراضي الفلسطينية المستولى عليها ضمن مشاريع استثمارية وتجارية، سواء عبر البنية التحتية أو التوسع الزراعي، ما يتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، ما يفاقم من استغلال الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية.
ويقوم المستوطنون في الضفة الغربية بفرض أمر واقع جديد، وإقامة بؤر استيطانية، ما ينذر بمخاطر حقيقية على مستقبل الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والمفتوحة.
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية
3 أغسطس, 14:00 GMT
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء سياسات العنف والتهجير التي تمارسها في الضفة الغربية، وقال المكتب الأممي: "هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان، بهدف تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية لتعزيز وفرض واقع الضم"، مؤكدا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبا إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية دون تأخير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала