تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين
11:30 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 11:31 GMT 07.08.2025)
تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
تسعى إسرائيل، منذ عام 1967، لضم الضفة الغربية، ضمن استراتيجية تهدف لفرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي، على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء.
في المقابل، أكد الفلسطينيون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
ويتيح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية استخدام الأراضي الفلسطينية المستولى عليها ضمن مشاريع استثمارية وتجارية، سواء عبر البنية التحتية أو التوسع الزراعي، ما يتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، ما يفاقم من استغلال الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية.
ويقوم المستوطنون في الضفة الغربية بفرض أمر واقع جديد، وإقامة بؤر استيطانية، ما ينذر بمخاطر حقيقية على مستقبل الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والمفتوحة، كما هو الحال في بلدة رابا جنوب شرق مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والتي تتعرض لمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي والأحواض الزراعية.
وقام المستوطنون بتصعيد الهجمات وعمليات مصادرة الأراضي، وطرد المزارعين من أراضيهم، ومن بينهم المزارع محمود بزور، الذي يعمل أيضا في رعاية الأغنام، وقد خسر مصدر رزقه بسبب الاستيطان.
ويقول المواطن محمود بزور لوكالة "سبوتنيك": "طردني المستوطنون من أرضي، ومنعوني من الرعي في هذه المناطق، وصادروا المناطق شرقي رابا، ونحن نعتمد على الزراعة ورعاية الأغنام، ومنذ الاستيلاء على الأرض والمراعي، ونحن نخسر كل يوم، وقد تحملت مصاريف تقدر بـ 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) لاستئجار أرض أخرى في المنطقة، وقد تم الاستيلاء عليها أيضا"، وأضاف: "لا توجد حاليا مراعي للأغنام، ولا يوجد في البلدة عمل آخر سوى الزراعة ورعاية القطيع، وفي ظل هذه الظروف لم يبق أمامي سوى بيع الأغنام".
ويتابع: "المستوطنون بعد قرار الضم، زادوا من الهجمات علينا، إذ كانت هجماتهم في السابق قليلة ولا يقتربون كثيرا، ولكن اليوم يهاجمون كل المنطقة وبشكل مستمر، لذلك نحاول عدم الاقتراب من المناطق التي يوجدون فيها".
بدوره، يؤكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن "هدف المخطط الإسرائيلي هو إنهاء وجود الفلسطيني في أرضه، ومن ثم تهجيره منها، ولكن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه المخططات، وسيقاومها وسيبقى في أرضه".
ويقول شعبان لـ "سبوتنيك": "هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، تأخذ على عاتقها تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية، والسيطرة المطلقة عليها، وتغير اسم الضفة إلى مناطق يهودا والسامرة، والتشريعات الصادرة من الكنيست، هدفها أن يكون الفلسطيني ميت أو مطرود أو عامل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية".
فلسطينيون بلا هوية
ويؤكد خبراء قانونيون أن "تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال فرض السيادة، وهو ما يعني تنفيذ الضم فعليا، وفي حال تم الضم بشكل فعلي، فإن أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية سيخضعون لحكم عسكري إسرائيلي أو ما يعرف باسم "الإدارة المدنية".
ويقول عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمد علوش لـ "سبوتنيك": "هناك تصاعد في السياسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك من أجل تكثيف الاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وإسرائيل تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية في محاولة لقطع الطريق أمام تنامي المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه".
ويضيف: "باتت إسرائيل اليوم في صدام مباشر مع المجتمع الدولي ومع أحرار العالم، وحكومة الاحتلال هي معادية للسلام، ومعادية للأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك وجب لجم ممارساتها تجاه الفلسطينيين، من خلال سياسات وقرارات ملزمة من قبل المجتمع الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية السابقة، وتحييد المؤسسات الدولية من الهيمنة الأمريكية التي تدعم حكومة الاحتلال".
بالتوازي، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل "عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خرائط ووثائق تتعلق بآليات ضم الضفة الغربية"، مبينة أن "نتنياهو أبلغ الوفد الأمريكي المرافق لجونسون، خلال الزيارة، بأنه لم يعد هناك مفر من اتخاذ قرار عسكري بشأن غزة أيضا".
وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%، ووفقا للقناة فقد ارتفع عدد المستوطنات من 128 إلى 178 مستوطنة.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء سياسات العنف والتهجير التي تمارسها في الضفة الغربية، وقال المكتب الأممي في تصريحات: "هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان، بهدف تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية لتعزيز وفرض واقع الضم، مؤكدا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبًا إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية دون تأخير.