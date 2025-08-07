https://sarabic.ae/20250807/تداعيات-مخطط-الضم-الإسرائيلي-للضفة-الغربية-على-حياة-الفلسطينيين---1103443072.html

تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين

تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على حياة الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

تسعى إسرائيل، منذ عام 1967، لضم الضفة الغربية، ضمن استراتيجية تهدف لفرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية. ومنذ 7... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T11:30+0000

2025-08-07T11:30+0000

2025-08-07T11:31+0000

فلسطين المحتلة

أخبار الضفة الغربية

الفلسطينيين

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103441520_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_947240bb610f633e0cf2705148b2efa2.jpg

وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي، على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء.ويتيح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية استخدام الأراضي الفلسطينية المستولى عليها ضمن مشاريع استثمارية وتجارية، سواء عبر البنية التحتية أو التوسع الزراعي، ما يتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، ما يفاقم من استغلال الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية.وقام المستوطنون بتصعيد الهجمات وعمليات مصادرة الأراضي، وطرد المزارعين من أراضيهم، ومن بينهم المزارع محمود بزور، الذي يعمل أيضا في رعاية الأغنام، وقد خسر مصدر رزقه بسبب الاستيطان.ويقول المواطن محمود بزور لوكالة "سبوتنيك": "طردني المستوطنون من أرضي، ومنعوني من الرعي في هذه المناطق، وصادروا المناطق شرقي رابا، ونحن نعتمد على الزراعة ورعاية الأغنام، ومنذ الاستيلاء على الأرض والمراعي، ونحن نخسر كل يوم، وقد تحملت مصاريف تقدر بـ 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) لاستئجار أرض أخرى في المنطقة، وقد تم الاستيلاء عليها أيضا"، وأضاف: "لا توجد حاليا مراعي للأغنام، ولا يوجد في البلدة عمل آخر سوى الزراعة ورعاية القطيع، وفي ظل هذه الظروف لم يبق أمامي سوى بيع الأغنام".بدوره، يؤكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن "هدف المخطط الإسرائيلي هو إنهاء وجود الفلسطيني في أرضه، ومن ثم تهجيره منها، ولكن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه المخططات، وسيقاومها وسيبقى في أرضه".فلسطينيون بلا هويةويؤكد خبراء قانونيون أن "تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال فرض السيادة، وهو ما يعني تنفيذ الضم فعليا، وفي حال تم الضم بشكل فعلي، فإن أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية سيخضعون لحكم عسكري إسرائيلي أو ما يعرف باسم "الإدارة المدنية".ويضيف: "باتت إسرائيل اليوم في صدام مباشر مع المجتمع الدولي ومع أحرار العالم، وحكومة الاحتلال هي معادية للسلام، ومعادية للأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك وجب لجم ممارساتها تجاه الفلسطينيين، من خلال سياسات وقرارات ملزمة من قبل المجتمع الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية السابقة، وتحييد المؤسسات الدولية من الهيمنة الأمريكية التي تدعم حكومة الاحتلال".بالتوازي، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل "عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خرائط ووثائق تتعلق بآليات ضم الضفة الغربية"، مبينة أن "نتنياهو أبلغ الوفد الأمريكي المرافق لجونسون، خلال الزيارة، بأنه لم يعد هناك مفر من اتخاذ قرار عسكري بشأن غزة أيضا".ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء سياسات العنف والتهجير التي تمارسها في الضفة الغربية، وقال المكتب الأممي في تصريحات: "هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان، بهدف تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية لتعزيز وفرض واقع الضم، مؤكدا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبًا إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية دون تأخير.

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, الفلسطينيين, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري