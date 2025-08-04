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لأول مرة... رئيس النواب الأمريكي يقوم بزيارة مستوطنة بالضفة
لأول مرة... رئيس النواب الأمريكي يقوم بزيارة مستوطنة بالضفة
سبوتنيك عربي
قام رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الاثنين، بزيارة مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، ليصبح أول مسؤول أمريكي يشغل هذا المنصب يقوم بمثل هذه الزيارة. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T15:59+0000
2025-08-04T15:59+0000
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وجاءت الزيارة ضمن برنامج خاص نظمته "الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي"، وهي مجموعة محافظة مؤيدة لإسرائيل بقيادة هيذر جونستون، وفقا لموقع أنباء أمريكي.ونقل عنه الناشط الجمهوري الأمريكي الإسرائيلي، مارك زيل، قوله إن "المنطقة ملكية شرعية للشعب اليهودي"، واصفا جونسون بأنه "أرفع مسؤول أمريكي يزور مستوطنات الضفة الغربية".وأشار الموقع إلى أن الزيارة، التي لم تشارك في تنظيمها السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس، أثارت استغراب المسؤولين الإسرائيليين. ولم ينضم السفير الأمريكي مايك هاكابي أو أي من فريقه إلى اجتماعات جونسون يوم الأحد مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر.يُشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعتبر معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.
https://sarabic.ae/20250803/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-900-ألف-مستوطن-و1000-حاجز-عسكري-يحاصرون-الضفة-الغربية-1103320112.html
https://sarabic.ae/20250803/مقتل-أمريكي-بهجمات-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1103314118.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

لأول مرة... رئيس النواب الأمريكي يقوم بزيارة مستوطنة بالضفة

15:59 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
فلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قام رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الاثنين، بزيارة مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، ليصبح أول مسؤول أمريكي يشغل هذا المنصب يقوم بمثل هذه الزيارة.
وجاءت الزيارة ضمن برنامج خاص نظمته "الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي"، وهي مجموعة محافظة مؤيدة لإسرائيل بقيادة هيذر جونستون، وفقا لموقع أنباء أمريكي.
والتقى جونسون، خلال الزيارة، بكبار أعضاء المجلس الإقليمي للمستوطنات، حيث أكد دعمه الصريح لها، قائلا: "الضفة الغربية هي خط المواجهة لدولة إسرائيل، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ منها، حتى لو رأى العالم خلاف ذلك، فنحن ندعمكم".
ونقل عنه الناشط الجمهوري الأمريكي الإسرائيلي، مارك زيل، قوله إن "المنطقة ملكية شرعية للشعب اليهودي"، واصفا جونسون بأنه "أرفع مسؤول أمريكي يزور مستوطنات الضفة الغربية".
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية
أمس, 14:00 GMT
وأشار الموقع إلى أن الزيارة، التي لم تشارك في تنظيمها السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس، أثارت استغراب المسؤولين الإسرائيليين.
ولم ينضم السفير الأمريكي مايك هاكابي أو أي من فريقه إلى اجتماعات جونسون يوم الأحد مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مقتل مواطن فلسطيني أمريكي بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية
أمس, 05:27 GMT
يُشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.
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