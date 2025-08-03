وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية

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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
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غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
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29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
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29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
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20 د
مرايا العلوم
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10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
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واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
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وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي ممتد إلى الضفة الغربية، عبر احتياح المخيمات والقرى وهجمات المستوطنين، في محاولة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:00+0000
2025-08-03T14:00+0000
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وأوضح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "هناك نموا غير طبيعي في عدد المستوطنين، إذ هناك ما يزيد عن 900 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية، وهم من أشرس المستوطنين، والذين يقومون بالهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية بدعم من الجيش الإسرائيلي".وأوضح أن إسرائيل اتخذت إجراءات صعبة لمحاصرة السلطة الفلسطينية، منها إقامة 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية في الضفة، وحجب أموال المقاصة، ومنع استلام الشيكل من المؤسسات الفلسطينية، ومنع 200 ألف عامل من الوصول لأعمالهم في الداخل.وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 28%، ووصول معدل البطالة في قطاع غزة إلى 90%، وفي مجمل فلسطين وصلت المعدلات إلى 51%.وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبحت إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250803/مقتل-أمريكي-بهجمات-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1103314118.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية

14:00 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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حصري
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي ممتد إلى الضفة الغربية، عبر احتياح المخيمات والقرى وهجمات المستوطنين، في محاولة لخلق بيئة غير ملائمة للأهالي، ودفعهم للتهجير.
وأوضح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "هناك نموا غير طبيعي في عدد المستوطنين، إذ هناك ما يزيد عن 900 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية، وهم من أشرس المستوطنين، والذين يقومون بالهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية بدعم من الجيش الإسرائيلي".
وأوضح أن إسرائيل اتخذت إجراءات صعبة لمحاصرة السلطة الفلسطينية، منها إقامة 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية في الضفة، وحجب أموال المقاصة، ومنع استلام الشيكل من المؤسسات الفلسطينية، ومنع 200 ألف عامل من الوصول لأعمالهم في الداخل.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مقتل مواطن فلسطيني أمريكي بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية
05:27 GMT
وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 28%، ووصول معدل البطالة في قطاع غزة إلى 90%، وفي مجمل فلسطين وصلت المعدلات إلى 51%.
وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": 85% من بنى غزة التحتية مدمرة وتحتاج 53 مليار دولار للإعمار
12:00 GMT
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبحت إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
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