https://sarabic.ae/20250803/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-900-ألف-مستوطن-و1000-حاجز-عسكري-يحاصرون-الضفة-الغربية-1103320112.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 900 ألف مستوطن و1000 حاجز عسكري يحاصرون الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي ممتد إلى الضفة الغربية، عبر احتياح المخيمات والقرى وهجمات المستوطنين، في محاولة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T14:00+0000

2025-08-03T14:00+0000

2025-08-03T14:00+0000

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وأوضح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "هناك نموا غير طبيعي في عدد المستوطنين، إذ هناك ما يزيد عن 900 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية، وهم من أشرس المستوطنين، والذين يقومون بالهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية بدعم من الجيش الإسرائيلي".وأوضح أن إسرائيل اتخذت إجراءات صعبة لمحاصرة السلطة الفلسطينية، منها إقامة 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية في الضفة، وحجب أموال المقاصة، ومنع استلام الشيكل من المؤسسات الفلسطينية، ومنع 200 ألف عامل من الوصول لأعمالهم في الداخل.وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 28%، ووصول معدل البطالة في قطاع غزة إلى 90%، وفي مجمل فلسطين وصلت المعدلات إلى 51%.وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبحت إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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https://sarabic.ae/20250803/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-85-من-بنى-غزة-التحتية-مدمرة-وتحتاج-53-مليار-دولار-للإعمار-1103319824.html

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