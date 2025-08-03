https://sarabic.ae/20250803/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-85-من-بنى-غزة-التحتية-مدمرة-وتحتاج-53-مليار-دولار-للإعمار-1103319824.html

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": 85% من بنى غزة التحتية مدمرة وتحتاج 53 مليار دولار للإعمار

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": 85% من بنى غزة التحتية مدمرة وتحتاج 53 مليار دولار للإعمار

سبوتنيك عربي

حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الأحد، من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والدول العربية والأوروبية بالضغط على... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T12:00+0000

2025-08-03T12:00+0000

2025-08-03T12:40+0000

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وأضاف العامور في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن ما يزيد عن 85% من البنى التحتية في قطاع غزة تعرضت للدمار، سواء كانت شققا سكنية أو شبكات طرق وكهرباء ومياه، وكذلك المناطق الصناعية والقطاعات الاقتصادية والتجارية.وشدد على استعداد الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية تولي مهامها في إدارة قطاع غزة فور انتهاء الحرب، مشددا على ضرورة الدعم الدولي لتمكين الحكومة من القيام بأعمالها وإغاثة الأهالي في قطاع غزة المنكوب.وأوضح أن البنك الدولي، ونتائج المسح الميداني للأضرار لغاية نهاية عام 2024، أشاروا إلى احتياج القطاع إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار، وإتمام جهود الإغاثة والتمكين.وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل. وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية. وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبحت إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى. وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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