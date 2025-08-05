https://sarabic.ae/20250805/الرئاسة-الفلسطينية-تصريحات-جونسون-تخالف-قرارات-الشرعية-الدولية-1103405356.html

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات جونسون تخالف قرارات الشرعية الدولية

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات جونسون تخالف قرارات الشرعية الدولية

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة تعترف بالحق... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T14:52+0000

2025-08-05T14:52+0000

2025-08-05T14:52+0000

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وأوضح أبو ردينة أن هذه التصريحات تناقض قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أقرته جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، والذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). ووصف أبو ردينة هذه التصريحات بأنها تحد واستفزاز للمجتمع الدولي، الذي اجتمع في نيويورك لدعم حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي. وأكد أن هذا الحل مهد لسلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. وكان جونسون أجرى، أمس الاثنين، زيارة غير مسبوقة إلى مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، وهي الزيارة التي أدانتها الرئاسة الفلسطينية واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي. وكان جونسون قام، أمس الاثنين، بزيارة مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، ليصبح أول مسؤول أمريكي يشغل هذا المنصب يقوم بزيارة مماثلة. وجاءت الزيارة ضمن برنامج خاص نظمته "الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي"، وهي مجموعة محافظة مؤيدة لإسرائيل بقيادة هيذر جونستون، وفقا لموقع أنباء أمريكي. ونقل عنه الناشط الجمهوري الأمريكي الإسرائيلي، مارك زيل، قوله إن "المنطقة ملكية شرعية للشعب اليهودي"، واصفًا جونسون بأنه "أرفع مسؤول أمريكي يزور مستوطنات الضفة الغربية".يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعتبر معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.

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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي