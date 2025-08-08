عربي
البعثة الباكستانية: مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا السبت لمناقشة الوضع في غزة
البعثة الباكستانية: مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا السبت لمناقشة الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يعقدون اجتماعا بعد ظهر غد السبت، لمناقشة الوضع في قطاع غزة. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت البعثة الباكستانية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر عقد اجتماع عاجل بشأن غزة غدا الساعة الثالثة عصرا [19:00 بتوقيت غرينتش]".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
19:41 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يعقدون اجتماعا بعد ظهر غد السبت، لمناقشة الوضع في قطاع غزة.
وأضافت البعثة الباكستانية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر عقد اجتماع عاجل بشأن غزة غدا الساعة الثالثة عصرا [19:00 بتوقيت غرينتش]".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
‏نتنياهو: سيتم نزع سلاح غزة وإنشاء إدارة مدنية ليست السلطة الفلسطينية أو "حماس"
17:06 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
16:28 GMT
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
