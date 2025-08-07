https://sarabic.ae/20250807/حماس-تصريحات-نتنياهو-انقلاب-على-مسار-المفاوضات-1103492933.html

"حماس": تصريحات نتنياهو انقلاب على المفاوضات

"حماس": تصريحات نتنياهو انقلاب على المفاوضات

سبوتنيك عربي

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول خطته لاحتلال غزة دون الاحتفاظ بها، تمثل امتدادا لنهج... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T18:05+0000

2025-08-07T18:05+0000

2025-08-07T18:06+0000

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/33/1014533316_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_762ca4217f425858ee567ae86226ef05.jpg

وأوضحت حركة "حماس" في بيان لها، أن "ما ورد على لسان نتنياهو يعد انقلابا على مسار المفاوضات، ويكشف سبب انسحابه من الجولة الأخيرة رغم اقترابها من الاتفاق".وشددت "حماس" في بيانها على أن "غزة عصيّة على إسرائيل، وأن أي عدوان جديد سيكون مكلفا لإسرائيل وجيشها".ودعت الحركة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإدانة هذه التصريحات ووقف العدوان، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم.يأتي ذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بأكمله لضمان أمنها وإبعاد حركة "حماس" الفلسطينية عنه.وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تخطط للسيطرة على المنطقة بأكملها: "نعتزم، لضمان أمننا، إبعاد "حماس" من هناك، وتمكين السكان من العيش بحرية... وتسليمها لحكم مدني ليس من جانب "حماس" ولا من يدعو إلى تدمير إسرائيل".وأضاف أنه في الوقت نفسه، "لا تريد إسرائيل الاحتفاظ بها"، بل تنوي إقامة محيط أمني.وتابع نتنياهو: "نريد تسليم قطاع غزة لقوات عربية تحكمها بشكل صحيح دون تهديد لنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة، وهذا غير ممكن مع "حماس".ومن المتوقع أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث إمكانية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة يُتوقع أن تثير معارضة واسعة، سواء على المستوى الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة مهمة شاقة، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

https://sarabic.ae/20250807/الصحة-العالمية-شهر-يوليو-شهد-أعلى-رقم-لسوء-التغذية-الحاد-بين-الأطفال-في-غزة-1103489851.html

https://sarabic.ae/20250807/زعيم-أنصار-الله-حصار-غزة-تم-بتواطؤ-بعض-الدول-العربية-والغربية-1103483092.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن