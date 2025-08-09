https://sarabic.ae/20250809/مستشار-ترامب-الرئيس-الأمريكي-يرى-حل-الدولتين-أمرا-سابقا-لأوانه-1103552247.html

مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي يرى حل الدولتين أمرا سابقا لأوانه

وأوضح صوما، في تصريحات مع قناة "TeN" المصرية، أن الولايات المتحدة تثمن الدور المصري بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تواصل دبلوماسي بين ترامب ونتنياهو بشأن الوضع في غزة.وأكد عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، أن "ترامب يرى حل الدولتين أمرا سابقا لأوانه"، مشددا على أن "ترامب رفض إدعاء نتنياهو بشأن عدم وجود مجاعة في غزة".وأضاف صوما أن "ترامب أعرب عن غضبه من نتنياهو بسبب منعه إدخال المساعدات لغزة"، متابعا: "ترامب يريد إعادة المحتجزين في قطاع غزة".وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جنوب إنجلترا، إنه لا يعرف معنى الاعتراف الفعلي، "نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وفقا لقوله.وكانت بريطانيا اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، معلنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب فرنسا وكندا، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لإعلام غربي.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح الثلاثاء الماضي، أن تركيز إدارته ينصبّ على "زيادة وصول الغذاء إلى قطاع غزة"، رافضًا الإفصاح عمّا إذا كان يؤيد أو يعارض عزم إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس، فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني قول الكثير، لكن الأمر متروك لإسرائيل".وأضاف ترامب: "من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على الغذاء بشكل كاف، نعمل على إطعام السكان في غزة"، وتابع: "دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان في غزة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

