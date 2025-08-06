https://sarabic.ae/20250806/ترامب-يعلق-على-اعتزام-إسرائيل-احتلال-قطاع-غزة-تحذير-أممي-من-تداعيات-كارثية---1103424205.html

ترامب يعلق على اعتزام إسرائيل احتلال قطاع غزة... تحذير أممي من تداعيات كارثية

ترامب يعلق على اعتزام إسرائيل احتلال قطاع غزة... تحذير أممي من تداعيات كارثية

سبوتنيك عربي

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن تركيز إدارته ينصبّ على "زيادة وصول الغذاء إلى قطاع غزة"، رافضًا الإفصاح عمّا إذا كان يؤيد أو يعارض عزم... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T07:44+0000

2025-08-06T07:44+0000

2025-08-06T07:44+0000

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس، فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني قول الكثير، لكن الأمر متروك لإسرائيل".وأضاف ترامب: "من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على الغذاء بشكل كاف، نعمل على إطعام السكان في غزة"، وتابع: "دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان في غزة".وكشف مسؤول في مكتب نتنياهو، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة، والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.كما أكد مسؤولون بارزون من الدائرة المحيطة بنتنياهو أن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل. وأضافوا: "الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة.. ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن. وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة".وفي وقت سابق، قال ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكيتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطرا أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات المصرية الـ9 إلى غزة20 قتيلا وعشرات المصابين في انقلاب شاحنة على العشرات من طالبي المساعدات وسط قطاع غزة

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https://sarabic.ae/20250805/تقرير-الكابينيت-يعقد-اجتماعا-الخميس-لبحث-السيطرة-الكاملة-على-غزة-1103410459.html

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