https://sarabic.ae/20250805/السعودية-تؤكد-أن-حل-الدولتين-هو-الوسيلة-الوحيدة-لإنهاء-الصراع-1103417661.html
السعودية تؤكد أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع
السعودية تؤكد أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
عادت المملكة العربية السعودية إلى دعوة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين كوسيلة لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، الإعلانات المتتالية من عدد من الدول للاعتراف... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T21:34+0000
2025-08-05T21:34+0000
2025-08-05T23:34+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السعودية
العالم العربي
حل الدولتين
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وبحسب وكالة "واس"، جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس المجلس، يوم الثلاثاء في نيوم.وناقش المجلس نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع فرنسا، وأسفر عن إصدار وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبنيها كأساس قابل للتنفيذ.وفي الجانب الإنساني، أكد المجلس التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.كما عبر المجلس عن إدانته للممارسات الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات التي تتناقض مع القوانين الدولية، وفقا لوكالة "واس".
https://sarabic.ae/20250805/خبير-قانون-دولي-الاعتداء-على-البعثات-الدبلوماسية-يهدف-لإبعاد-الأنظار-عن-انتهاكات-غزة-والضفة-1103416520.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, السعودية, العالم العربي, حل الدولتين
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, السعودية, العالم العربي, حل الدولتين
السعودية تؤكد أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع
21:34 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 23:34 GMT 05.08.2025)
عادت المملكة العربية السعودية إلى دعوة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين كوسيلة لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، الإعلانات المتتالية من عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد خطوة إيجابية تدعم الشرعية الدولية وتعزز الزخم نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية.
وبحسب وكالة "واس"، جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس المجلس، يوم الثلاثاء في نيوم.
وناقش المجلس نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع فرنسا، وأسفر عن إصدار وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبنيها كأساس قابل للتنفيذ.
وفي الجانب الإنساني، أكد المجلس التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.
كما عبر المجلس عن إدانته للممارسات الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات التي تتناقض مع القوانين الدولية، وفقا لوكالة "واس".