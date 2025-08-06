https://sarabic.ae/20250806/20-قتيلا-وعشرات-المصابين-في-انقلاب-شاحنة-على-العشرات-من-طالبي-المساعدات-وسط-قطاع-غزة-1103419562.html

20 قتيلا وعشرات المصابين في انقلاب شاحنة على العشرات من طالبي المساعدات وسط قطاع غزة

20 قتيلا وعشرات المصابين في انقلاب شاحنة على العشرات من طالبي المساعدات وسط قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات وسط قطاع غزة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T05:26+0000

2025-08-06T05:26+0000

2025-08-06T05:26+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "شاحنة المساعدات انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول عبر طريق غير آمنة"، مؤكدًا أن "انقلاب الشاحنة يكشف تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل".وأضاف البيان أن "هذا السلوك المستمر تسبب، خلال الأشهر الماضية، في مقتل وإصابة مئات المدنيين"، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بـ"التدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية ووقود الحياة دون عراقيل أو اشتراطات سياسية".وكانت المفوضية الأوروبية، جددت رفضها تغيير الوضع الديموغرافي للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة".وأضاف: "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدًا أن مهمته كوزير للجيش هي "ضمان ذلك وهذا ما سيفعله"، على حد قوله.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم منذ فجر اليوم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس