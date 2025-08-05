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https://sarabic.ae/20250805/السيسي-الادعاء-بتجويع-مصر-لغزة-إفلاس-والتاريخ-سيحاكم-دولا-على-موقفها-1103396075.html
السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة "إفلاس" والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها
السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة "إفلاس" والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو بـ"الإفلاس" و"الكلام... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T12:26+0000
2025-08-05T12:26+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
فيتنام
العالم العربي
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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، إن "هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح".وأكد الرئيس المصري أن "القاهرة لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة أو تشارك في حصار القطاع"، مشيرا إلى أنها تعمل على إدخال أكبر حجم من المساعدات للقطاع لإيقاف الإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.وأضاف أن "مصر ستظل بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الفلسطينيين"، متابعا: "أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة مصرية".ونفى السيسي أن "تكون مصر قد أغلقت معبر رفح"، مؤكدا أنه "تم تدميره 4 مرات خلال هذه الحرب ومصر هي قامت بترميمه".وفي سياق متصل، أكد الجيش المصري، الأحد الماضي، إسقاطه لمساعدات إنسانية على مناطق يصعب الوصول إليها في قطاع غزة.وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، أن بلاده تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.ونشر عبد الحافظ بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "أقلعت تسع طائرات نقل عسكرية من مصر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق، التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة".وأكد المسؤول العسكري المصري أن "ذلك جاء تزامنا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برا إلى قطاع غزة".وكان الجيش المصري قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن 4 طائرات نقل عسكرية توجهت نحو قطاع غزة، بهدف إسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية على القطاع.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل، منذ أشهر، جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة بالقطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سأضمن-تنفيذ-الجيش-للقرارات-التي-سيتخذها-المستوى-السياسي-بشأن-غزة-1103393170.html
https://sarabic.ae/20250805/المفوضية-الأوروبية-غزة-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1103394140.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فيتنام, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فيتنام, العالم العربي

السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة "إفلاس" والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها

12:26 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو بـ"الإفلاس" و"الكلام الغريب".
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، إن "هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح".
وأكد الرئيس المصري أن "القاهرة لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة أو تشارك في حصار القطاع"، مشيرا إلى أنها تعمل على إدخال أكبر حجم من المساعدات للقطاع لإيقاف الإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
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وأضاف أن "مصر ستظل بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الفلسطينيين"، متابعا: "أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة مصرية".
ونفى السيسي أن "تكون مصر قد أغلقت معبر رفح"، مؤكدا أنه "تم تدميره 4 مرات خلال هذه الحرب ومصر هي قامت بترميمه".
وفي سياق متصل، أكد الجيش المصري، الأحد الماضي، إسقاطه لمساعدات إنسانية على مناطق يصعب الوصول إليها في قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، أن بلاده تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
ونشر عبد الحافظ بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "أقلعت تسع طائرات نقل عسكرية من مصر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق، التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة".
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
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11:41 GMT
وأكد المسؤول العسكري المصري أن "ذلك جاء تزامنا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برا إلى قطاع غزة".
وكان الجيش المصري قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن 4 طائرات نقل عسكرية توجهت نحو قطاع غزة، بهدف إسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية على القطاع.
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل، منذ أشهر، جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة بالقطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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