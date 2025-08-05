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تفاصيل اجتماع ترامب مع ويتكوف بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة
تفاصيل اجتماع ترامب مع ويتكوف بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
ناقش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع مساء أمس الاثنين بالبيت الأبيض، خططا لزيادة كبيرة في دور الولايات... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:52+0000
2025-08-05T19:52+0000
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
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وسافر ويتكوف من ميامي لتناول العشاء مع ترامب يوم الاثنين، حسبما أفادت المصادر، بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وغزة، وفقا لموقع إخباري غربي.لم يوضح المسؤول تفاصيل الدور الأمريكي، لكنه أشار إلى أن دول الخليج مثل قطر ستسهم بالتمويل، بينما من المرجح أن يشارك الأردن ومصر أيضا. وقال المسؤول إن ترامب "ليس متحمسا" لفكرة تولي الولايات المتحدة المسؤولية، لكنه أضاف: "يجب أن يحدث ذلك، لا يبدو أن هناك طريقة أخرى". وأشار إلى أن "مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يحب ذلك. لا يريد أن يتضور الأطفال جوعا، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. إنه يركز بشكل متزايد على هذه القضية". وأكد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تخطط لتولي القيادة في القضية الإنسانية لزيادة مستوى المساعدات الواردة إلى غزة، مضيفًا: "سيتم إنفاق الكثير من الأموال لتحسين الوضع الإنساني بشكل كبير بحيث يصبح أقل إشكالية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية في غزة رغم الخلافات مع الجيش.من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء، باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة". أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن". وقال نتنياهو، في وقت سابق، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية. وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع. وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
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غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم

تفاصيل اجتماع ترامب مع ويتكوف بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة

19:52 GMT 05.08.2025
© AP Photo / David Azaguriالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / David Azaguri
تابعنا عبر
ناقش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع مساء أمس الاثنين بالبيت الأبيض، خططا لزيادة كبيرة في دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بحسب مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي مطلع على الموضوع.
وسافر ويتكوف من ميامي لتناول العشاء مع ترامب يوم الاثنين، حسبما أفادت المصادر، بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وغزة، وفقا لموقع إخباري غربي.
وقال مسؤول أمريكي إنه تقرر أن تتولى إدارة ترامب إدارة الجهود الإنسانية في غزة، لأن إسرائيل "لا تتعامل مع الأمر بشكل كاف".
لم يوضح المسؤول تفاصيل الدور الأمريكي، لكنه أشار إلى أن دول الخليج مثل قطر ستسهم بالتمويل، بينما من المرجح أن يشارك الأردن ومصر أيضا.
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وقال المسؤول إن ترامب "ليس متحمسا" لفكرة تولي الولايات المتحدة المسؤولية، لكنه أضاف: "يجب أن يحدث ذلك، لا يبدو أن هناك طريقة أخرى".
وأشار إلى أن "مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يحب ذلك. لا يريد أن يتضور الأطفال جوعا، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. إنه يركز بشكل متزايد على هذه القضية".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن الإدارة ستكون حذرة لتجنب الانجرار بعمق إلى أزمة غزة، مضيفا: "الرئيس لا يريد أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية، وقد كلف ويتكوف وآخرين بضمان مشاركة الجميع، أصدقائنا الأوروبيين والعرب".

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تخطط لتولي القيادة في القضية الإنسانية لزيادة مستوى المساعدات الواردة إلى غزة، مضيفًا: "سيتم إنفاق الكثير من الأموال لتحسين الوضع الإنساني بشكل كبير بحيث يصبح أقل إشكالية".
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية في غزة رغم الخلافات مع الجيش.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن "هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة".
من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء، باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة".
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".
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وقال نتنياهو، في وقت سابق، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
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وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع. وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
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