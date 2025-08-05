https://sarabic.ae/20250805/تفاصيل-اجتماع-ترامب-مع-ويتكوف-بخصوص-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1103415708.html

تفاصيل اجتماع ترامب مع ويتكوف بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة

تفاصيل اجتماع ترامب مع ويتكوف بخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة

سبوتنيك عربي

ناقش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع مساء أمس الاثنين بالبيت الأبيض، خططا لزيادة كبيرة في دور الولايات... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T19:52+0000

2025-08-05T19:52+0000

2025-08-05T19:52+0000

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_c7cca52c4ac9d2988c9cee0d85428983.jpg

وسافر ويتكوف من ميامي لتناول العشاء مع ترامب يوم الاثنين، حسبما أفادت المصادر، بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وغزة، وفقا لموقع إخباري غربي.لم يوضح المسؤول تفاصيل الدور الأمريكي، لكنه أشار إلى أن دول الخليج مثل قطر ستسهم بالتمويل، بينما من المرجح أن يشارك الأردن ومصر أيضا. وقال المسؤول إن ترامب "ليس متحمسا" لفكرة تولي الولايات المتحدة المسؤولية، لكنه أضاف: "يجب أن يحدث ذلك، لا يبدو أن هناك طريقة أخرى". وأشار إلى أن "مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يحب ذلك. لا يريد أن يتضور الأطفال جوعا، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. إنه يركز بشكل متزايد على هذه القضية". وأكد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تخطط لتولي القيادة في القضية الإنسانية لزيادة مستوى المساعدات الواردة إلى غزة، مضيفًا: "سيتم إنفاق الكثير من الأموال لتحسين الوضع الإنساني بشكل كبير بحيث يصبح أقل إشكالية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية في غزة رغم الخلافات مع الجيش.من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء، باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة". أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن". وقال نتنياهو، في وقت سابق، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية. وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع. وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

https://sarabic.ae/20250805/جنوب-أفريقيا-تدعو-لتكثيف-الضغط-الدولي-لوقف-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103414030.html

https://sarabic.ae/20250805/مؤسسات-حقوقية-دولية-تدين-إنكار-المبعوث-الأمريكي-وجود-مجاعة-في-غزة-1103405939.html

https://sarabic.ae/20250805/السيسي-الحرب-في-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-والإبادة-وتصفية-القضية-الفلسطينية-1103393647.html

https://sarabic.ae/20250805/المفوضية-الأوروبية-غزة-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1103394140.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم