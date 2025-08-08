عربي
نائب ترامب: لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية
أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جنوب إنجلترا، إنه لا يعرف معنى الاعتراف الفعلي، "نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وفقا لقوله.
وكانت بريطانيا اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، معلنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب فرنسا وكندا، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لإعلام غربي.
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار
31 يوليو, 18:22 GMT
وعندما سُئل عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك لحل الأزمة في الشرق الأوسط.
وقال: "قد تختلف بريطانيا وأمريكا حول كيفية معالجة الأزمة في غزة، لكنهما تشتركان في هدف مشترك لحلها".
وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى بريطانيا وسط تزايد الاهتمام بآراء فانس في السياسة الخارجية، مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومرشحه المحتمل لخلافته.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
221 نائبا بريطانيا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين
26 يوليو, 15:43 GMT
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين".
