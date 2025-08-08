https://sarabic.ae/20250808/نائب-ترامب-لا-أعرف-ما-الذي-يعنيه-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103520954.html

نائب ترامب: لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية

أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية. 08.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جنوب إنجلترا، إنه لا يعرف معنى الاعتراف الفعلي، "نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وفقا لقوله.وكانت بريطانيا اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، معلنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب فرنسا وكندا، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لإعلام غربي.وعندما سُئل عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك لحل الأزمة في الشرق الأوسط.وقال: "قد تختلف بريطانيا وأمريكا حول كيفية معالجة الأزمة في غزة، لكنهما تشتركان في هدف مشترك لحلها".وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى بريطانيا وسط تزايد الاهتمام بآراء فانس في السياسة الخارجية، مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومرشحه المحتمل لخلافته.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين".

