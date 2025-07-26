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221 نائبا بريطانيا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين
221 نائبا بريطانيا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
طالب 221 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، أمس الجمعة، الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:43+0000
2025-07-26T15:43+0000
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وتأتي الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وأردف النواب: "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير". وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما أوضحوا دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر. وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع". يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل". وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره". وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن". وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدا عزمي على المضي قدما". يذكر أن ماكرون، كان قد أعلن منتصف الشهر الماضي تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن التأجيل جاء لأسباب "لوجستية وأمنية"، لكنه أكد أن ذلك "لا يجب أن يُضعف التصميم على المضي قدما في حل الدولتين". كما شدد على عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، رغم المعارضة الإسرائيلية، واصفا القرار بأنه "سيادي". وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى شروط أساسية، منها نزع سلاح حركة حماس في غزة، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، معترفةً بوجود إسرائيل وأمنها، وبحماية بعثة دولية لضمان الاستقرار، ووصف هذه الخطوة بأنها "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".
https://sarabic.ae/20250725/بريطانيا-تؤكد-مشاركتها-في-مؤتمر-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103020016.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

221 نائبا بريطانيا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين

15:43 GMT 26.07.2025
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Benjamin Cremel
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طالب 221 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، أمس الجمعة، الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.
وتأتي الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وكتب 221 نائبا في الرسالة المشتركة: "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يُعقد يومي 28 و29 يوليو/تموز برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأردف النواب: "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير".
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وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما أوضحوا دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.
وأردفوا: "منذ العام 1980، أيّدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.
وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة".
وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع".
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يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن".
وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدا عزمي على المضي قدما".
يذكر أن ماكرون، كان قد أعلن منتصف الشهر الماضي تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".
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وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن التأجيل جاء لأسباب "لوجستية وأمنية"، لكنه أكد أن ذلك "لا يجب أن يُضعف التصميم على المضي قدما في حل الدولتين".
كما شدد على عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، رغم المعارضة الإسرائيلية، واصفا القرار بأنه "سيادي".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى شروط أساسية، منها نزع سلاح حركة حماس في غزة، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، معترفةً بوجود إسرائيل وأمنها، وبحماية بعثة دولية لضمان الاستقرار، ووصف هذه الخطوة بأنها "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".
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