https://sarabic.ae/20250721/بريطانيا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-واحدة-من-أفظع-الحروب-1102890043.html
بريطانيا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من "أفظع الحروب"
بريطانيا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من "أفظع الحروب"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعد واحدة من "أفظع الحروب"، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف المجتمع... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T18:36+0000
2025-07-21T18:36+0000
2025-07-21T18:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1457fb94d2e313f6e71565e736105d62.jpg
وقال لامي: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعد واحدة من أفظع الحروب، وتجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف المجتمع الدولي بشأن المطالبة بوقف الحرب في غزة هي وصمة عار لسمعة إسرائيل".وأضاف: "على نتنياهو أن يستمع إلى 82% من الإسرائيليين الذين يريدون بشدة وقف إطلاق النار في غزة".وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية""حماس": استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة
https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html
إسرائيل
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff919bdeb689438836f5109d63d653b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من "أفظع الحروب"
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعد واحدة من "أفظع الحروب"، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف المجتمع الدولي هو وصمة عار لإسرائيل.
وقال لامي: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعد واحدة من أفظع الحروب، وتجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف المجتمع الدولي بشأن المطالبة بوقف الحرب في غزة هي وصمة عار لسمعة إسرائيل".
وتابع: "هناك أسئلة عن المبررات العسكرية لحكومة إسرائيل للضربات التي قتلت أطفالا جائعين في غزة. وتصرفات الحكومة الإسرائيلية تلحق ضررا لا يوصف بمكانة إسرائيل في العالم".
وأضاف: "على نتنياهو أن يستمع إلى 82% من الإسرائيليين الذين يريدون بشدة وقف إطلاق النار في غزة".
وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان
".
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.