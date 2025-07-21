https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html
فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات غير إنسانية ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".وندد السفير الفلسطيني بقيام قوات الاحتلال بقصف كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، وتُعد من أقدم الكنائس في العالم، واصفًا ذلك بأنه جريمة جديدة وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات منظمة "اليونسكو".وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.وفي تطور لافت، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي
فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الثلاثاء.
وقال العكلوك، في تصريح لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".
وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات غير إنسانية ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".
وندد السفير الفلسطيني بقيام قوات الاحتلال بقصف كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، وتُعد من أقدم الكنائس في العالم، واصفًا ذلك بأنه جريمة جديدة وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات منظمة "اليونسكو".
وأكد السفير العكلوك أن "الاجتماع المرتقب يهدف إلى بحث سبل التحرك العربي السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين
أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.
وبحسب وكالة
"وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.
ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت
" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.
وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.
وفي تطور لافت، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.
وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب
الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.