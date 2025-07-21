https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html

فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

فلسطين تطلب عقد جلسة للجامعة العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T14:25+0000

2025-07-21T14:25+0000

2025-07-21T14:25+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

جامعة الدول العربية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef76e43a87ef448fc1e3bc410f8d2ac0.jpg

وقال العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات غير إنسانية ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".وندد السفير الفلسطيني بقيام قوات الاحتلال بقصف كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، وتُعد من أقدم الكنائس في العالم، واصفًا ذلك بأنه جريمة جديدة وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات منظمة "اليونسكو".وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.وفي تطور لافت، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.

https://sarabic.ae/20250721/بيان-مشترك-لبريطانيا-و24-دولة-يطالب-بإنهاء-حرب-غزة-فورا-1102878400.html

https://sarabic.ae/20250721/بلدية-غزة-تعلن-توقف-محطة-التحلية-الرئيسية-عن-العمل-بالكامل-1102877174.html

https://sarabic.ae/20250720/تونس-تنتفض-لأجل-غزة-مسيرة-حاشدة-تندد-بالحرب-والتجويع-وتدعو-لكسر-الصمت-الدولي-صور-1102856979.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي