https://sarabic.ae/20250721/بلدية-غزة-تعلن-توقف-محطة-التحلية-الرئيسية-عن-العمل-بالكامل-1102877174.html

بلدية غزة تعلن توقف محطة التحلية الرئيسية عن العمل بالكامل

بلدية غزة تعلن توقف محطة التحلية الرئيسية عن العمل بالكامل

سبوتنيك عربي

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي مدينة غزة عن العمل بالكامل. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T13:19+0000

2025-07-21T13:19+0000

2025-07-21T13:19+0000

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وقالت بلدية غزة، في بيان لها، إن "المدينة دخلت مرحلة شديدة من العطش بعد توقف خط المياه عن العمل"، مؤكدة أنها هناك مناطق واسعة لا تصلها المياه.وحذر البيان من كارثة إنسانية بعد توقف معظم الآبار، مؤكدة أن "هناك 1.2 مليون نازح ومواطن مهددون بالعطش مع انهيار مصادر المياه وغياب الاستجابة الطارئة".وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.أما حركة حماس، فقد أبدت غضبها من تفاقم أزمة الجوع وتزايد الضحايا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الحركة، حذر من أن ذلك قد ينعكس سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تجري حاليا في قطر.كما حذرت منظمات أممية من تسارع وتيرة الجوع في غزة نتيجة استمرار الحرب منذ نحو 22 شهرا، مشيرة إلى أن مئات المدنيين، من بينهم أطفال، يواجهون خطر الموت بسبب الجوع وانهيار النظام الصحي.ودعت وكالة "أونروا" إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات، مؤكدة أن لديها كميات غذاء كافية لتغطية احتياجات السكان لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بمرورها.وفي تطور لافت، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.

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