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عباس يحذر من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
عباس يحذر من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، أن "السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي إسرائيلي غير مسبوق جراء حجز أموال الضرائب والتي وصلت لأكثر من... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T18:08+0000
2025-07-20T18:08+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "الرئيس محمود عباس باشر حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرا فيها من "استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي فرضتها سلطات الاحتلال بشكل متعمد، الأمر الذي يعتبر جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي".وشدد عباس على ضرورة "وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين وتهجيرهم"، مشيرا إلى أن السلطة "طالبت العالم بالتدخل الفوري لوقف جريمة التجويع وادخال المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في غزة فورا".وأضاف: "⁠طالبنا العالم بالتدخل العاجل لوقف العدوان على شعبنا في غزة ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة بما فيها القدس، كما "أبلغنا العالم بأننا لن نخضع للممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الهادفة لتقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".وقُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات جنوب خان يونس جنوبي القطاع.وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".وقال عاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250720/وزير-الخارجية-المصري-نؤكد-ضرورة-إنفاذ-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-في-ظل-المجاعة-التي-يعانيها-القطاع-1102849040.html
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https://sarabic.ae/20250720/حكومة-غزة--العالم-يتفرج-على-أكبر-مجزرة-جماعية-في-العصر-الحديث-1102836618.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

عباس يحذر من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

18:08 GMT 20.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاستقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، أن "السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي إسرائيلي غير مسبوق جراء حجز أموال الضرائب والتي وصلت لأكثر من ملياري دولار".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "الرئيس محمود عباس باشر حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرا فيها من "استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي فرضتها سلطات الاحتلال بشكل متعمد، الأمر الذي يعتبر جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي".
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وشدد عباس على ضرورة "وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين وتهجيرهم"، مشيرا إلى أن السلطة "طالبت العالم بالتدخل الفوري لوقف جريمة التجويع وادخال المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في غزة فورا".
وأضاف: "⁠طالبنا العالم بالتدخل العاجل لوقف العدوان على شعبنا في غزة ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة بما فيها القدس، كما "أبلغنا العالم بأننا لن نخضع للممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الهادفة لتقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وقُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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14:10 GMT
وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات جنوب خان يونس جنوبي القطاع.
وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".
وقال عاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".
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حكومة غزة: العالم يتفرج على أكبر مجزرة جماعية في العصر الحديث
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وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".
وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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