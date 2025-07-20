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الفصائل الفلسطينية تدين "حرب التجويع والإبادة الجماعية" في غزة وتدعو لتحرك عالمي لكسر الحصار
الفصائل الفلسطينية تدين "حرب التجويع والإبادة الجماعية" في غزة وتدعو لتحرك عالمي لكسر الحصار
سبوتنيك عربي
أكدت الفصائل الفلسطينية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل "جريمة إبادة جماعية ممنهجة"، على حد وصفها، مشيرةً إلى أن القصف والحصار والتجويع، الذي... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T14:10+0000
2025-07-20T14:10+0000
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قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، أشار إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون عدوانا مفتوحا منذ 22 شهرا، مضيفا: "لم يعد ذلك يقتصر على القتل والتدمير، بل توسع ليشمل تجويع السكان ومنع الدواء والمساعدات، في محاولة لتركيع سكان القطاع".واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن"ما يحدث يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفوق في فظاعتها جرائم النازية والفاشية".وحمل البيان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن دعمها المستمر لهذا العدوان وعن تعطيل المسار التفاوضي".وانتقد البيان "تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، معتبرًا أن "صمتهم يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، ويكشف نوايا إسرائيل في تفريغ الأرض وفرض مشروع التهجير القسري".وقال البيان: "إن الفصائل الفلسطينية تدعو الشعب الفلسطيني وجميع أحرار العالم إلى تصعيد الحراك الشعبي والسياسي والإعلامي لوقف هذه الجريمة، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة، والعمل على كسر مشروع الإبادة الذي تنفذه إسرائيل بدعم أمريكي وتخاذل دولي".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250720/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-في-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة--1102833605.html
https://sarabic.ae/20250719/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-غزة-تعيش-كارثة-المجاعة-وكل-المواد-الإغاثية-نفدت-1102830554.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو

الفصائل الفلسطينية تدين "حرب التجويع والإبادة الجماعية" في غزة وتدعو لتحرك عالمي لكسر الحصار

14:10 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
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أكدت الفصائل الفلسطينية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل "جريمة إبادة جماعية ممنهجة"، على حد وصفها، مشيرةً إلى أن القصف والحصار والتجويع، الذي تنفذه إسرائيل يجري بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية وبتواطؤ دولي وصمت مخز من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، أشار إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون عدوانا مفتوحا منذ 22 شهرا، مضيفا: "لم يعد ذلك يقتصر على القتل والتدمير، بل توسع ليشمل تجويع السكان ومنع الدواء والمساعدات، في محاولة لتركيع سكان القطاع".
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمنزل دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة
05:44 GMT
واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن"ما يحدث يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفوق في فظاعتها جرائم النازية والفاشية".
وحمل البيان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن دعمها المستمر لهذا العدوان وعن تعطيل المسار التفاوضي".
وانتقد البيان "تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، معتبرًا أن "صمتهم يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، ويكشف نوايا إسرائيل في تفريغ الأرض وفرض مشروع التهجير القسري".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة تعيش كارثة المجاعة وكل المواد الإغاثية نفدت
أمس, 19:17 GMT
وقال البيان: "إن الفصائل الفلسطينية تدعو الشعب الفلسطيني وجميع أحرار العالم إلى تصعيد الحراك الشعبي والسياسي والإعلامي لوقف هذه الجريمة، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة، والعمل على كسر مشروع الإبادة الذي تنفذه إسرائيل بدعم أمريكي وتخاذل دولي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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