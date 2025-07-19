https://sarabic.ae/20250719/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-ضابط-وجندي-بجروح-خطيرة-في-معارك-جنوبي-قطاع-غزة-1102830930.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابط وجندي في اشتباكات جنوبي قطاع غزة. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T20:13+0000

2025-07-19T20:13+0000

2025-07-19T20:13+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "ضابط احتياط من كتيبة الهندسة 710 وجندي احتياط من كتيبة الهندسة 749 أصيبا إصابات خطيرة في وقت سابق من اليوم السبت، خلال معارك في جنوب قطاع غزة".واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 أيار/مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250719/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-عنصر-في-قوة-الرضوان-جنوبي-لبنان-1102826859.html

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العالم العربي, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى