https://sarabic.ae/20250719/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-عنصر-في-قوة-الرضوان-جنوبي-لبنان-1102826859.html
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر في "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر في "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" بعد استهدافه بغارة في منطقة الخيام جنوبي لبنان. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T15:42+0000
2025-07-19T15:42+0000
2025-07-19T15:42+0000
العالم العربي
إسرائيل
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي أغار في وقت سابق من هذا اليوم، وقضى على مخرب في (قوة الرضوان) التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، كان ضالعًا في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية إرهابية للمنظمة في منطقة الخيام جنوب لبنان"، وفق وصفه.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250719/أونروا-المخزون-الغذائي-يكفي-غزة-3-أشهر-لكنه-عالق-بسبب-إغلاق-المعابر-1102826704.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_055ee4134c803199f17dbf4114ca435e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر في "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" بعد استهدافه بغارة في منطقة الخيام جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي أغار في وقت سابق من هذا اليوم، وقضى على مخرب في (قوة الرضوان) التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، كان ضالعًا في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية إرهابية للمنظمة في منطقة الخيام جنوب لبنان"، وفق وصفه.
وأكد الجيش الإسرائيلي، أن "أنشطة المخرب تشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".