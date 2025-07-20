https://sarabic.ae/20250720/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-في-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة--1102833605.html

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عملياته العسكرية في... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T05:44+0000

2025-07-20T05:44+0000

2025-07-20T05:44+0000

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وشملت أوامر الإخلاء البلوكات السكنية أرقام 130، 132 إلى 134، 136 إلى 139، و2351، بالإضافة إلى المتواجدين داخل الخيام المنتشرة في تلك المناطق.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيانه أن قوات الجيش تعمل بقوة كبيرة لتدمير ما وصفه بـ"قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية"، مشيرا إلى توسيع عملياته في مناطق لم ينشط فيها من قبل.ودعا السكان إلى مغادرة المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي حفاظًا على سلامتهم.واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 أيار/مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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