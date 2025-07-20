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https://sarabic.ae/20250720/حكومة-غزة--العالم-يتفرج-على-أكبر-مجزرة-جماعية-في-العصر-الحديث-1102836618.html
حكومة غزة: العالم يتفرج على أكبر مجزرة جماعية في العصر الحديث
حكومة غزة: العالم يتفرج على أكبر مجزرة جماعية في العصر الحديث
سبوتنيك عربي
حذرت حكومة غزة، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية والقتل والتجويع بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T09:33+0000
2025-07-20T09:33+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن قطاع غزة يواجه خطر الموت الجماعي، بعد مرور أكثر من 140 يوما من إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر، ومنع دخول المساعدات والوقود وحليب الأطفال، وسط نفاد الغذاء والدواء.وأضاف أن العالم يقف متفرجا على "ذبح غزة" دون أن يحرّك ساكنا، مؤكدا أن ما يجري يعد "أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث"، على حد وصفه.يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس واليوم الأحد، امتلاكها مخزونا غذائيا يكفي سكان قطاع غزة لمدة 3 أشهر.وأوضحت الوكالة أن إدخال المساعدات ينتظر فقط فتح المعابر الحدودية.وأشارت إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. كما دعت "أونروا" إسرائيل إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات فورا، وقالت في بيانها: "افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا لنا بالعمل".وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.وطالبت الحركة، في بيان رسمي لها، "بجعل يوم الأحد 20 يوليو(تموز الجاري) والأيام المقبلة، أياما لغضب عالمي وحراك تضامني واسع، يشمل المسيرات الجماهيرية والفعاليات السياسية والدبلوماسية والطلابية والعمالية، بهدف فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين في القطاع".وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250703/المستشار-الإعلامي-لوكالة-الأونروا-إسرائيل-تتعمد-تجويع-الفلسطينيين-لأهداف-سياسية-1102323486.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

حكومة غزة: العالم يتفرج على أكبر مجزرة جماعية في العصر الحديث

09:33 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
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حذرت حكومة غزة، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية والقتل والتجويع بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن قطاع غزة يواجه خطر الموت الجماعي، بعد مرور أكثر من 140 يوما من إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر، ومنع دخول المساعدات والوقود وحليب الأطفال، وسط نفاد الغذاء والدواء.
وأضاف أن العالم يقف متفرجا على "ذبح غزة" دون أن يحرّك ساكنا، مؤكدا أن ما يجري يعد "أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث"، على حد وصفه.
يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس واليوم الأحد، امتلاكها مخزونا غذائيا يكفي سكان قطاع غزة لمدة 3 أشهر.
وأوضحت الوكالة أن إدخال المساعدات ينتظر فقط فتح المعابر الحدودية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي.
كما دعت "أونروا" إسرائيل إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات فورا، وقالت في بيانها: "افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا لنا بالعمل".
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وطالبت الحركة، في بيان رسمي لها، "بجعل يوم الأحد 20 يوليو(تموز الجاري) والأيام المقبلة، أياما لغضب عالمي وحراك تضامني واسع، يشمل المسيرات الجماهيرية والفعاليات السياسية والدبلوماسية والطلابية والعمالية، بهدف فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين في القطاع".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا": إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين لأهداف سياسية
3 يوليو, 16:38 GMT
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
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