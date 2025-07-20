https://sarabic.ae/20250720/وزير-الخارجية-المصري-نؤكد-ضرورة-إنفاذ-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-في-ظل-المجاعة-التي-يعانيها-القطاع-1102849040.html

وزير الخارجية المصري: نؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع

وزير الخارجية المصري: نؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على "ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع". 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T16:04+0000

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع ريم العابلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن "هناك جهودا مصرية صادقة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة". وقُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات جنوب خان يونس جنوبي القطاع.وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".وقال عاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة". وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250720/الفصائل-الفلسطينية-تدين-حرب-التجويع-والإبادة-الجماعية-في-غزة-وتدعو-لتحرك-عالمي-لكسر-الحصار-1102843332.html

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