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حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"
حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T06:39+0000
2025-07-21T06:50+0000
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وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.أما حركة "حماس"، فقد أبدت غضبها من تفاقم أزمة الجوع وتزايد الضحايا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الحركة، حذر من أن ذلك قد ينعكس سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تجري حاليا في قطر.كما حذرت منظمات أممية من تسارع وتيرة الجوع في غزة نتيجة استمرار الحرب منذ نحو 22 شهرا، مشيرة إلى أن مئات المدنيين، من بينهم أطفال، يواجهون خطر الموت بسبب الجوع وانهيار النظام الصحي.ودعت وكالة "الأونروا" إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات، مؤكدة أن لديها كميات غذاء كافية لتغطية احتياجات السكان لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بمرورها.خطة السيطرة على قطاع غزةفي تطور لافت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.
https://sarabic.ae/20250624/مراكز-المساعدات-في-غزة-مصائد-موت-أثناء-الحصول-على-بعض-الطعام-1101959114.html
https://sarabic.ae/20250711/الأمم-المتحدة-مقتل-نحو-800-فلسطيني-خلال-الأسابيع-الأخيرة-أثناء-محاولتهم-الحصول-على-المساعدات-في-غزة-1102610754.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"

06:39 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 21.07.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.
وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام
24 يونيو, 12:00 GMT
ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.
وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.
أما حركة "حماس"، فقد أبدت غضبها من تفاقم أزمة الجوع وتزايد الضحايا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الحركة، حذر من أن ذلك قد ينعكس سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تجري حاليا في قطر.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة
11 يوليو, 23:56 GMT
كما حذرت منظمات أممية من تسارع وتيرة الجوع في غزة نتيجة استمرار الحرب منذ نحو 22 شهرا، مشيرة إلى أن مئات المدنيين، من بينهم أطفال، يواجهون خطر الموت بسبب الجوع وانهيار النظام الصحي.
ودعت وكالة "الأونروا" إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات، مؤكدة أن لديها كميات غذاء كافية لتغطية احتياجات السكان لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بمرورها.

خطة السيطرة على قطاع غزة

في تطور لافت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.
وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.
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