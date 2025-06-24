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مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام
سبوتنيك عربي
في مواجهة الجوع المتفشي في قطاع غزة، غداة توقف مساعدات وكالة الأونروا في نحو 400 نقطة توزيع، يلجأ سكان القطاع إلى مراكز مساعدات استحدثت نهاية مايو/ أيار... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T12:00+0000
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ونتج عن هذا التعاون الأمريكي الإسرائيلي إنشاء "أقفاص مساعدات"، يُرغم الفلسطينيون على التجمع لساعات طويلة أمامها، وهم يحدّقون في صناديق المساعدات، حتى يؤذن لهم بالدخول، وخلال التقاطهم للمساعدات، يتحول المكان إلى "مصائد للموت"، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم حيث ينجو بعضهم، ويفارق الحياة بعضهم الآخر، ومن ينجو من الموت لا ينجو من غاز الفلفل، الذي يُطلق باتجاه من يحاول التقاط أي شيء من المساعدات المتبقية.ويقول حمادة لوكالة "سبوتنيك": "عندما ذهبت للحصول على بعض الطعام، وجدت أخي وبعض النازحين، مستلقين على الأرض، وعندما اقتربت منهم حاولت تفادي الرصاص الذي كان يمر من فوق رأسي، وقد خرجت من هناك بصعوبة، وقد قُتل عدد من المواطنين ولا يستطيع أحد مساعدتهم، والبعض الآخر تم نقله على العربات".وعلى الطريق الواصلة لمركز المساعدات، يحاول عدد كبير من النازحين الاقتراب والحصول على مساعدات، وقد نجح بعضهم، وبضحكة فيها غصة، يعبر الطفل إبراهيم حمدان، الذي نجح في الحصول على بعض المساعدات، وقد واجه ظروف صعبة منذ ساعات الصباح.فيما يقول النازح أحمد حماد: " إذلال وموت، هذا ما يحدث هناك، يريدون أن يدفعونا للقتل في طريق الحصول على بعض المعلبات"، وأضاف: "نحن نأتي إلى هنا ونعرف أننا من الممكن أن نموت، ويقتل الناس بجوارنا، ولا نستطيع مساعدتهم".ولا يستطيع الجميع خوض تلك المغامرة، وخاصة النساء، إذ تقول النازحة تمام عابدين، لـ"سبوتنيك": "زوجي كفيف، وقدمت إلى هنا في محاولة للحصول على مساعدات، لكن هذا صعب عليّ، الطريق طويلة وخطرة، ولم أنجح في الحصول على الطعام، وهذه ليست المحاولة الأولى، وهي مخاطرة كبيرة، لكن عائلتي بحاجة للطعام، وأحتاج لتأمين الطحين ولا أعرف ماذا أفعل".بالتوازي، قالت وزارة الصحة في غزة: "مئات الفلسطينيين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع، منذ أواخر مايو/ أيار الماضي"، بينما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، من أن "حوالي 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة جراء استمرار إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 55,959 قتيلا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 131,242 آخرين.
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فلسطين المحتلة, قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, إسرائيل, الجوع, أخبار إسرائيل اليوم, الموت, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, إسرائيل, الجوع, أخبار إسرائيل اليوم, الموت, تقارير سبوتنيك, حصري

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

12:00 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 24.06.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
في مواجهة الجوع المتفشي في قطاع غزة، غداة توقف مساعدات وكالة الأونروا في نحو 400 نقطة توزيع، يلجأ سكان القطاع إلى مراكز مساعدات استحدثت نهاية مايو/ أيار الماضي، وانحصرت بأربعة مراكز فقط تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.
ونتج عن هذا التعاون الأمريكي الإسرائيلي إنشاء "أقفاص مساعدات"، يُرغم الفلسطينيون على التجمع لساعات طويلة أمامها، وهم يحدّقون في صناديق المساعدات، حتى يؤذن لهم بالدخول، وخلال التقاطهم للمساعدات، يتحول المكان إلى "مصائد للموت"، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم حيث ينجو بعضهم، ويفارق الحياة بعضهم الآخر، ومن ينجو من الموت لا ينجو من غاز الفلفل، الذي يُطلق باتجاه من يحاول التقاط أي شيء من المساعدات المتبقية.

عدسة "سبوتنيك" رافقت النازحين الذين غامروا بحياتهم للحصول على بعض الطعام في منطقة لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبالقرب من نقطة التوزيع، بدأ الرصاص ينهال على المواطنين الذين حاولوا تفادي الرصاص، ومن بين المواطنين حمادة أبو طه، الذي يصف ما يجري بأنه "طعام مغمس بالدم".

© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول حمادة لوكالة "سبوتنيك": "عندما ذهبت للحصول على بعض الطعام، وجدت أخي وبعض النازحين، مستلقين على الأرض، وعندما اقتربت منهم حاولت تفادي الرصاص الذي كان يمر من فوق رأسي، وقد خرجت من هناك بصعوبة، وقد قُتل عدد من المواطنين ولا يستطيع أحد مساعدتهم، والبعض الآخر تم نقله على العربات".
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأضاف: "خرجنا من هناك دون الحصول على مساعدات، ولا أعرف ماذا أفعل، فحالتي صعبة للغاية، ولدي عائلة أريد تأمين بعض الطعام لها، ولا أملك المال، لذلك أنا مضطر للعودة والمحاولة مرة ثانية لمواجهة مصائد الموت، لعلي أنجو وأحصل على بعض الطعام لعائلتي. هي لقمة مغمسة بالدم، أن تغامر بحياتك للحصول على بعض الطعام".

© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعلى الطريق الواصلة لمركز المساعدات، يحاول عدد كبير من النازحين الاقتراب والحصول على مساعدات، وقد نجح بعضهم، وبضحكة فيها غصة، يعبر الطفل إبراهيم حمدان، الذي نجح في الحصول على بعض المساعدات، وقد واجه ظروف صعبة منذ ساعات الصباح.
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويقول إبراهيم لـ"سبوتنيك": "لقد تعبت كثيرًا، وركضت من أمام الرصاص، ولقد قدمت من منطقة بعيدة منذ ساعات الصباح، وحاولت النجاة بحياتي، وكان هناك عدد من المصابين بجانبي، كانت لحظات صعبة، ولقد نجحت بالحصول على بعض المساعدات لعائلتي".

© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat
فيما يقول النازح أحمد حماد: " إذلال وموت، هذا ما يحدث هناك، يريدون أن يدفعونا للقتل في طريق الحصول على بعض المعلبات"، وأضاف: "نحن نأتي إلى هنا ونعرف أننا من الممكن أن نموت، ويقتل الناس بجوارنا، ولا نستطيع مساعدتهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat

الجدير بالذكر أن توحيد مراكز توزيع المساعدات، لم يكن ناجحا في التخفيف عن الجياع، بل سيطرت الإجراءات الأمنية على المشهد، عبر ممرات ضيقة وأسلاك شائكة وقواعد عسكرية وتدقيق في الهويات وتصوير يعيق وصول الجائعين، حتى صار الحصول على الغذاء خطيرا للغاية.

© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولا يستطيع الجميع خوض تلك المغامرة، وخاصة النساء، إذ تقول النازحة تمام عابدين، لـ"سبوتنيك": "زوجي كفيف، وقدمت إلى هنا في محاولة للحصول على مساعدات، لكن هذا صعب عليّ، الطريق طويلة وخطرة، ولم أنجح في الحصول على الطعام، وهذه ليست المحاولة الأولى، وهي مخاطرة كبيرة، لكن عائلتي بحاجة للطعام، وأحتاج لتأمين الطحين ولا أعرف ماذا أفعل".
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat
بالتوازي، قالت وزارة الصحة في غزة: "مئات الفلسطينيين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع، منذ أواخر مايو/ أيار الماضي"، بينما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، من أن "حوالي 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة جراء استمرار إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأكد التقرير الصادر عن الـ"فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، أن "مستوى المجاعة وصل إلى مستوى حرج بسبب صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي ُصنّفت تحت اسم البؤر الساخنة المثيرة للقلق الشديد".

© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

مراكز المساعدات في غزة... &quot;مصائد موت&quot; أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

مراكز المساعدات في غزة... &quot;مصائد موت&quot; أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

مراكز المساعدات في غزة... &quot;مصائد موت&quot; أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat

مراكز المساعدات في غزة... "مصائد موت" أثناء الحصول على بعض الطعام

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 55,959 قتيلا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 131,242 آخرين.
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