https://sarabic.ae/20250623/إسبانيا-تسعى-لتعليق-فوري-لاتفاقية-الشراكة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وإسرائيل-1101948345.html
إسبانيا تسعى لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
إسبانيا تسعى لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بأنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري للاتفاقية التي تحكم العلاقة بين... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T07:10+0000
2025-06-23T07:10+0000
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وأضاف ألباريس، في تصريحات لصحفيين، بأنه سيطلب من المجلس "الموافقة على حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين".تأتي تصريحات ألباريس، قبيل اجتماع حاسم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات داخل التكتل لمراجعة العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، علاقة التكتل الأوروبي بإسرائيل، إذ من المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الأوضاع في قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعا في أواخر مايو/ أيار 2025، إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.يُذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، سبق أن اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، بينما عارضت إسرائيل هذه الخطوة، معتبرة إياها "عقبة أمام السلام". ورغم اعتراف أكثر من 140 دولة بالدولة الفلسطينية، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250521/فرنسا-وبريطانيا-تعلنان-استدعاء-سفيري-إسرائيل-لديهما-بعد-إطلاق-النار-على-دبلوماسيين-في-جنين--عاجل-1100826429.html
https://sarabic.ae/20250424/إسرائيل-تهاجم-قرار-إسبانيا-بإلغاء-صفقة-أسلحة-معها-تقف-على-الجانب-الخطأ-من-التاريخ-1099869600.html
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إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
إسبانيا تسعى لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بأنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري للاتفاقية التي تحكم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجا على ما وصفه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في غزة".
وأضاف ألباريس، في تصريحات لصحفيين، بأنه سيطلب من المجلس "الموافقة على حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين".
تأتي تصريحات ألباريس، قبيل اجتماع حاسم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات داخل التكتل لمراجعة العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، علاقة التكتل الأوروبي بإسرائيل، إذ من المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الأوضاع في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعا في أواخر مايو/ أيار 2025، إلى زيادة الضغط على إسرائيل
لوقف حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
جاء ذلك خلال القمة العربية الأوروبية في مدريد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية، التي أشارت إلى تأكيد سانشيز، أن "استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، يُسهم في مفاقمة الكارثة الإنسانية في غزة".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وقتها على "ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق السلام، وفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة دون قيود".
يُذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، سبق أن اعترفت رسميًا بدولة فلسطين
، بينما عارضت إسرائيل هذه الخطوة، معتبرة إياها "عقبة أمام السلام". ورغم اعتراف أكثر من 140 دولة بالدولة الفلسطينية، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.