https://sarabic.ae/20250623/إسبانيا-تسعى-لتعليق-فوري-لاتفاقية-الشراكة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وإسرائيل-1101948345.html

إسبانيا تسعى لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

إسبانيا تسعى لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بأنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري للاتفاقية التي تحكم العلاقة بين... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T07:10+0000

2025-06-23T07:10+0000

2025-06-23T07:10+0000

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وأضاف ألباريس، في تصريحات لصحفيين، بأنه سيطلب من المجلس "الموافقة على حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين".تأتي تصريحات ألباريس، قبيل اجتماع حاسم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات داخل التكتل لمراجعة العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، علاقة التكتل الأوروبي بإسرائيل، إذ من المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الأوضاع في قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعا في أواخر مايو/ أيار 2025، إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.يُذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، سبق أن اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، بينما عارضت إسرائيل هذه الخطوة، معتبرة إياها "عقبة أمام السلام". ورغم اعتراف أكثر من 140 دولة بالدولة الفلسطينية، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.

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