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https://sarabic.ae/20250424/إسرائيل-تهاجم-قرار-إسبانيا-بإلغاء-صفقة-أسلحة-معها-تقف-على-الجانب-الخطأ-من-التاريخ-1099869600.html
إسرائيل تهاجم قرار إسبانيا بإلغاء صفقة أسلحة معها: "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"
إسرائيل تهاجم قرار إسبانيا بإلغاء صفقة أسلحة معها: "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"
سبوتنيك عربي
أدانت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار إسبانيا بإلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بـ"التضحية بالاعتبارات الأمنية... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، تعليقا على الأمر: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية بانتهاك عقد مُبرم مع شركة "IMI Systems" الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية". وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب حرب غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20240925/خبير-يحلل-الخلاف-البرازيلي-حول-صفقة-الأسلحة-مع-إسرائيل--1093108381.html
https://sarabic.ae/20230813/إعلام-وزير-الدفاع-الدنماركي-يقيل-موظفا-رئيسيا-في-إدارته-بعد-صفقة-أسلحة-مع-إسرائيل-1080018126.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تهاجم قرار إسبانيا بإلغاء صفقة أسلحة معها: "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"

20:19 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أدانت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار إسبانيا بإلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بـ"التضحية بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، تعليقا على الأمر: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية بانتهاك عقد مُبرم مع شركة "IMI Systems" الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".
وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".
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25 سبتمبر 2024, 20:49 GMT
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الصفقة تم إلغاؤها من جانب واحد من قبل الحكومة الإسبانية، بعدما تعرضت لضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم.
يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب حرب غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.
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إعلام: وزير الدفاع الدنماركي يقيل موظفا رئيسيا في إدارته بعد صفقة أسلحة مع إسرائيل
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واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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