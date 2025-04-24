https://sarabic.ae/20250424/إسرائيل-تهاجم-قرار-إسبانيا-بإلغاء-صفقة-أسلحة-معها-تقف-على-الجانب-الخطأ-من-التاريخ-1099869600.html

إسرائيل تهاجم قرار إسبانيا بإلغاء صفقة أسلحة معها: "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"

إسرائيل تهاجم قرار إسبانيا بإلغاء صفقة أسلحة معها: "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"

سبوتنيك عربي

أدانت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار إسبانيا بإلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بـ"التضحية بالاعتبارات الأمنية... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T20:19+0000

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، تعليقا على الأمر: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية بانتهاك عقد مُبرم مع شركة "IMI Systems" الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية". وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب حرب غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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